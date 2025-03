Formula 1, Antonelli show all’esordio. Dalla Germania: “Ha preso la patente da poco e ruba la scena ad Hamilton”

Der Spiegel: “Antonelli dopo una fase iniziale confusa in condizioni difficili, è emerso improvvisamente dalla pioggia”

Il primo Gran Premio della stagione 2025 di Formula 1 si è rivelato dal sapore agrodolce per gli appassionati italiani. Se da un lato, infatti, la Ferrari si è resa protagonista di un weekend al di sotto delle aspettative, con Charles Leclerc e (l’attesissimo) Lewis Hamilton a tagliare il traguardo rispettivamente in ottava e decima posizione, dall’altra si è assisto all’exploit del giovane Kimi Antonelli. Il classe 2006 bolognese, al debutto a bordo della Mercedes, ha centrato una rimonta incredibile riuscendo a concludere la gara in quarta posizione, dopo averla iniziata dalla 16esima casella della griglia.

I colleghi di Der Spiegel esaltano la prova del pilota italiano, sottolineando al contempo l’esordio flop del sette volte campione del mondo con la Rossa. “Un adolescente ruba la scena a Lewis Hamilton”, sottolinea la nota testata tedesca. “Tutti gli occhi erano puntati sul debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari alla partenza della Formula 1, ma è rimasto indietro sotto la pioggia. Invece, un uomo che ha preso la patente da poco ha fatto scalpore. Kimi Antonelli dopo una fase iniziale confusa in condizioni difficili, è emerso improvvisamente dalla pioggia. E molto in alto”, si legge.

Quando Antonelli si avvicinava al debutto e ancora non aveva la patente

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il giovane Antonelli parlava così del suo futuro debutto: «Non sono preoccupato. Ma è strano aver già guidato in F1 e non aver preso la patente. Fra qualche giorno farò le mie prime lezioni di scuola guida, sarà divertente. Soprattutto quando mi diranno di andare piano, la parte più difficile – afferma ridendo – scherzi a parte in strada serve prudenza».

