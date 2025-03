Hamilton alla Ferrari anche per sfidare e superare la leggenda Schumacher (Süddeutsche)

“Michael pose fine a 21 anni senza vittorie. Lui arriva dopo 18. Ciò aumenta la dimensione storica dell’ipotetica vittoria ma anche l’altezza della caduta”

Lewis Hamilton e la Ferrari, la nuova coppia della Formula Uno. Apre così un articolo a riguardo il quotidiano tedesco della Süddeutsche. Si tratta del connubio tra il pilota che ha vinto di più e la casa costruttrice più longeva, più antica.

Hamilton e la Ferrari, nuova coppia da sogno per la Formula Uno (Süddeutsche)

Così si legge sul noto quotidiano tedesco:

“Ferrari e Lewis Hamilton sono la nuova coppia da sogno della Formula 1, a patto che tra loro scatti la giusta sintonia. Dopotutto, non sono solo le emozioni a moltiplicarsi, ma anche gli ego più grandi che si possano immaginare a sommarsi. Il pilota di maggior successo e il team più longevo erano in balia l’uno dell’altro. Le vibrazioni si avvertono fin dal primo allenamento di inizio stagione. (…) La Ferrari è l’ultima grande avventura nella carriera di Lewis Hamilton. Per questo è disposto a rischiare di nuovo tutto.

[…] L’operazione di Hamilton rappresenta il più grande trasferimento da quando Michael Schumacher è entrato in Ferrari trent’anni fa, salvando la Scuderia da 21 anni senza un titolo mondiale. Ora ne sono passati 18. Il fatto che Hamilton voglia porre fine a questa fase di stallo sul terreno di Schumacher e incoronarsi così otto volte campione e unico campione del mondo con record, amplia ulteriormente la dimensione storica. Ciò aumenta anche l’altezza della caduta. Se Hamilton fallisse nel suo tentativo di mettere la ciliegina sulla torta della propria carriera, ciò significherebbe probabilmente la fine della leggenda.

[…] Hamilton nega di voler dimostrare di nuovo a tutti chi è: “Vivo nella mia piccola bolla nella mia testa. Per me la pressione esterna non esiste.” Riguarda l’amore. A proposito del desiderio. Non c’è alcun pensiero di frustrazione. “All’improvviso ti ritrovi nel garage rosso e sei emozionato perché vedi tutto da una prospettiva diversa”, dice Hamilton. «Sto vivendo la fase più emozionante di tutta la mia vita.»”

ilnapolista © riproduzione riservata