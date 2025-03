De Zerbi ha imposto il ritiro al Marsiglia per uscire dalla crisi, la società ha piena fiducia in lui (L’Equipe)

A novembre la tattica funzionò. Leader come Rabiot e Hojbjerg sono chiamati a guidare gli altri, ma il punto debole resta la difesa: quasi tutti i centrali sono infortunati.

Il Marsiglia ha perso 3-1 contro il Reims e ora è a rischio la qualificazione in Champions. Iniziano a sorgere dubbi sulla squadra allenata da Roberto De Zerbi.

De Zerbi ha imposto il ritiro al Marsiglia per uscire dalla crisi

L’Equipe scrive:

Negli spogliatoi dello stadio Delaune, a pochi metri dal parcheggio sotterraneo dove li aspettava il loro allenatore, i marsigliesi si sono parlati molto dopo la disfatta a Reims. La squadra ora non riesce più a nascondere le sue carenze. Una crisi di risultati (almeno) incombe nel momento peggiore, nello sprint finale. De Zerbi ha convocato tutta la squadra per trascorrere la notte nel centro sportivo, annullando i due giorni di riposo inizialmente previsti. Non era la prima volta che prendeva questa decisione: a novembre, dopo la disfatta 3-1 contro l’Auxerre in casa e la sosta nazionali, il tecnico non si è accontentato di una vittoria strappata successivamente al Lens e optò per il ritiro, per svegliare un “gruppo dilettante” ai suoi occhi. La tattica aveva funzionato e il Marsiglia si era chiaramente ripreso, al punto di immaginare un finale tranquillo della stagione. Ma quest’equilibrio era, a quanto pare, troppo fragile.

Nonostante i risultati in calo, la dirigenza mantiene un’assoluta fiducia nel loro allenatore e sono convinti che lui detenga le chiavi di una svolta. Il presidente, Pablo Longoria, e il direttore sportivo, Medhi Benatia, contano su una squadra più completa di quella della scorsa stagione con calciatori forti (Adrien Rabiot, Höjbjerg) che devono guidare gli altri. De Zerbi evoca spesso la personalità, essenziale per giocare nel Marsiglia, ma sorgono altre domande più concrete: bisogna trovare urgentemente soluzioni in difesa, il punto debole della squadra dall’inizio della stagione. Luiz Felipe si è infortunato nuovamente; Murillo rientra da un’assenza di quattro settimane e lo staff non vuole correre alcun rischio di ricaduta; Leonardo Balerdi è stato costretto a uscire durante la partita a Reims a causa di un dolore al ginocchio sinistro.

