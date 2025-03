Dalma Maradona: «Avevamo chiesto al pm di non mostrare la foto di papà morto»

La figlie di Diego: «Lui ha risposto che doveva fare il suo lavoro e che doveva mostrare ciò che andava mostrato»

Oggi è il secondo giorno del processo a carico dei sette imputati per la morte di Diego Maradona. Nella prima udienza del processo a fare scalpore è stata la foto del Pibe De Oro scattata poco dopo la sua morte. Quel ventre gonfio che ha scioccato tantissime persone è stato un duro colpo per le figlie di Diego presenti in aula. Dalma Maradona ha parlato di quel particolare momento nel corso del programma streaming Bondi Live che vede la presenza del celebre conduttore Angel De Brito insieme alla figlia del Diez.

Nell’introdurre l’argomento, Angel De Brito ha raccontato di aver seguito il processo e quanto impatto abbia avuto la foto di Maradona e di quanta polemica abbia generato quell’immagine. Dalma Maradona ha detto che loro non erano a conoscenza che sarebbe stata mostrata quella terribile foto. Sono stati avvisati dagli avvocati poco prima di entrare in aula.

«Abbiamo chiesto al pubblico ministero di non farlo. Lui ha risposto che doveva fare il suo lavoro e che doveva mostrare ciò che andava mostrato».

A quel punto Angel De Brito è intervenuto:

«Qualcuno mi ha riferito che il procuratore ha detto che avevano bisogno di generare quest’impatto perché vogliono che si veda la realtà nel modo più crudo per generare una reazione».

«È stato durissimo – ha detto Dalma – sapevo che sarebbe stato difficile ma non credevo… non immaginavo quanto. Davvero non eravamo preparati perchè in questi quattro anni abbiamo evitato di vedere immagini come quella per una questione di… preferivamo non farlo».

