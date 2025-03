Il ceo del Manchester United ammette che costruire uno stadio restando competitivi è un rischio (Guardian)

Le sue parole sull’impianto da 100mila posti: «Stiamo valutando come aggirare il problema, vogliamo accorciare i tempi di costruzione a 5 anni»

Il Manchester United, come abbiamo già scritto, è in procinto di sostituire l’Old Trafford con un “New” Trafford. La qual cosa è molto criticata soprattutto dai media inglesi, che si chiedono – forse a giusta ragione – come sia possibile che un club che ha praticamente tagliato i costi su qualunque cosa sia ora in grado di spendere più miliardi di euro per la costruzione di un impianto iper-mega futuristico nel centro della città. In particolare dopo il Telegraph anche il Guardian ha analizzato la situazione, riportando le parole del Ceo Omar Berrada.

Berrada: «So che è un rischio il nuovo stadio»

Di seguito quanto spiega il The Guardian:

“Omar Berrada ha ammesso che è un “rischio” per il Manchester United cercare di costruire una squadra e un impianto di livello mondiale allo stesso tempo. Il club ha annunciato martedì di voler costruire uno stadio da 100.000 posti su un terreno adiacente all’Old Trafford.

Continua il Ceo: «Chiaramente è qualcosa che vogliamo evitare. Non vogliamo inibire la nostra capacità di investire nella squadra, per continuare a essere competitivi mentre stiamo costruendo un nuovo stadio. Ci sono vari modi per aggirare questo problema e una delle cose che stiamo valutando è quella di accorciare i tempi di costruzione in modo da avere un nuovo stadio entro cinque anni. Questa è la nostra ambizione.

«Nel frattempo, rimettendo in ordine le nostre finanze e diventando redditizi, crediamo di poter essere molto competitivi. Il grande, grande vantaggio di questo club è che ha la più grande base di fan al mondo e quindi la capacità di essere il numero 1 in termini di ricavi che genera.»

Berrada ha detto che sperava che Ruben Amorim fosse in panchina quando lo United si sarebbe trasferito. «Ci piacerebbe inaugurare il nuovo stadio con Ruben come capo allenatore» ha detto. Il portoghese ha un contratto fino a giugno 2027 con un’opzione del club per un anno aggiuntivo”.

