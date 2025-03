A’ Bola: “Gyökeres-Sporting, accordo per la cessione. Stabilita una cifre inferiore rispetto alla clausola”

A’Bola riferisce che Viktor Gyökeres avrebbe raggiunto un accordo con lo Sporting per essere ceduto in estate ad una cifra inferiore alla clausola rescissoria

Salvo clamorosi colpi di scena, l’anno prossimo il Napoli sarà impegnato in tre competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Come più volte sottolineato da Antonio Conte, la rosa azzurra andrà rinforzata in ogni reparto e – con ogni probabilità – Manna e compagni già sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. In questo senso, assume importante rilievo la notizia giunta dal Portogallo tramite i colleghi di “A’ Bola” sul possibile futuro di Gyökeres.

Il noto portale sportivo, infatti, afferma che Viktor Gyökeres potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona in estate ad una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Più precisamente, il centravanti svedese avrebbe raggiunto un accordo con il club per essere ceduto in virtù di un’offerta di 70 milioni.

“Nel mercato invernale, l’importo indicato per la partenza del 26enne erano i 100 milioni della clausola di risoluzione. Chiunque voleva prenderlo avrebbe dovuto portare questa quantità astronomica di denaro. Ma tra le parti adesso è stato istituita una cifra inferiore per la prossima estate: 70 milioni di euro”, si legge sull’edizione online di A’ Bola.

Si tratta chiaramene di una cifra comunque enorme, ma chissà che il Napoli – estimatore di lunga data del classe ’98 scandinavo – non possa farci un pensierino. Magari ad incidere in questa direzione potrebbe essere la ‘pressione’ dello stesso Conte, il quale ha sempre ribadito di volere giocatori pronti a sua disposizione e non giovani di prospettiva.

