Mbappé, la commissione della Federcalcio francese si schiera col Psg: “Inammissibile richiedere i 55 milioni”

Lo riporta Rmc Sport. Questa decisione è concorde a quella della Professional Football League. L’attaccante aveva reclamato stipendi non pagati dal suo ex club.

Kylian Mbappé aveva reclamato nei mesi scorsi 55 milioni di euro di stipendi non pagati dal Psg quando militava nel club.

Mbappé, anche la commissione della Federcalcio francese si schiera col Psg

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

La commissione d’appello superiore della Federcalcio francese (Fff) ha dichiarato “inammissibile” il ricorso dell’attaccante. La soap opera continuerà ancora. Questa decisione conferma quella della commissione disciplinare della Professional Football League (Lfp) dell ’11 dicembre.

“Kylian Mbappé continua a difendere i suoi interessi chiedendo al Psg il bonus alla firma (36,6 milioni di euro), gli stipendi (5.750.000 euro al mese corrispondenti ad aprile, maggio e giugno 2024) e i bonus etici (500.000 euro mensili nello stesso periodo), per un totale di 55,4 milioni euro. Cifre non pagate dal club parigino, furioso per la sua partenza al Real Madrid alla fine della scorsa stagione“.

E ancora:

“L’avvocato del capitano della squadra francese, ha inviato due lettere alla Fff. Nella prima, per conto del suo assistito, ha deferito il caso alla commissione d’appello superiore della Federazione in merito alla controversia tra il giocatore e la sua ex società. L’entourage di Mbappé contesta la decisione della commissione disciplinare della Lfp dell’11 dicembre 2024 che non ha voluto occuparsi del caso ed eventualmente sanzionare il Psg perché il club parigino si è rivolto, all’ultimo momento, al tribunale giudiziario di Parigi“.

