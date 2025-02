Manna: «Garnacho per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente»

«Fare lo step per accontentarlo significa che io metto uno lì dentro con giocatori che si fanno un culo così da luglio… non è corretto. Non lo possiamo fare e non vogliamo»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parlando in conferenza stampa della finestra di mercato appena concluso, ha chiarito cosa non è andato nella trattativa per Garnacho.

Da Garnacho a Saint-Maximin, passando per Adeyemi e poi Okafor:

«Ci sono stati altri nomi che non sono usciti. Garnacho abbiamo trattato e incontrato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto offerta importante allo United, eravamo vicini. Il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c’è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti. Noi abbiamo dato a loro le possibilità a inizio stagione creando una squadra competitiva per una competizione. [..]. Tutti i calciatori che sono arrivati, hanno voluto fortemente venire a Napoli. Se devo convincere un calciatore e il Napoli è in questo momento in una posizione alta in classifica con uno dei migliori allenatori… io non devo convincere nessuno. […]».

Nel corso della conferenza, il ds Manna è poi tornato più volte sul nome di Garnacho. «Noi lavoriamo per caratteristiche, quelle che servivano alla squadra per continuare come sta facendo. Garnacho è stato veramente credibile, veramente vicini. Così come su Adeyemi. Noi non vogliamo buttare fumo negli occhi. Non vogliamo creare aspettative anche se tutto poi esce, evidentemente siete stati bravi e vi do merito. Siamo stati vicini, poi quando le cose cambiano in corso non mi piace. Se si vuole venire, bisogna avere voglia di venire. Se poi bisogna essere accontentati non mi piace. Se si cambiano le cose e bisogna accontentare non mi piace perché in estate invece chi ha detto sì poi è venuto facendo anche forzature importanti. Anche a gennaio ci sono state forzature, forse non le avete viste, ma i club non hanno voluto vendere. Non facciamoci però prendere dalla negatività».

E ancora:

«Fare lo step per accontentare Garnacho significa che io metto uno lì dentro con giocatori che si fanno un culo così da luglio… non è corretto, poi volevamo farlo. Non sono contento, non siamo riusciti, ma il mercato non finisce ieri, riparte e dovremo essere bravi e dimostrare forza ora».

