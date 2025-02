Alla fine Amorim tiene tutti: via Antony ma restano Garnacho e Mainoo e (forse) pure Rashford

Dal The Telegraph. Rashford è cercato dall’Aston Villa di Emery, Garnacho e Mainoo tolti dal mercato. E così i Red Devils dall’epurazione sono passati a spendere 40 milioni per Dorgu del Lecce

Alla fine lo United di Amorim non ha ceduto Garnacho e Mainoo e per adesso neanche Rashford. Di più, ha acquistato Patrick Dorgu del Lecce spendendo la cifra di quasi 40 milioni di euro con bonus compresi. Il club inglese, che si trova in buona posizione in Europa League ma che sta andando parecchio male per quanto riguarda la Premier, ha deciso di non procedere all’epurazione – utile ai fini economico-finanziari – di cui si è tanto parlato in questo gennaio.

Amorim tiene tutti: (forse) via Rashford, ma restano Garnacho e Mainoo (The Telegraph)

Di seguito quanto si legge sul sito del quotidiano The Telegraph:

“Ruben Amorim ha chiarito di voler trattenere i suoi due migliori giovani talenti dopo che Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho sono stati entrambi accostati a possibili trasferimenti lontano da Old Trafford questo mese. Con il Manchester United bloccato dai vincoli di redditività e sostenibilità (Psr) a causa delle ingenti spese sotto la gestione dell’ex allenatore Erik ten Hag, Amorim sa di dover vendere per acquistare e rinnovare la rosa.

Ciò ha reso disponibili sul mercato giovani come Mainoo, 19 anni, e Garnacho, 20 anni, poiché la loro cessione garantirebbe il massimo profitto per equilibrare i conti in un contesto di Psr. Tuttavia, dopo aver visto entrambi brillare nella vittoria per 2-0 contro l’Fcsb – ex Steaua Bucarest – in Europa League, Amorim ha dichiarato per la prima volta di non voler perdere nessuno dei due. Alla domanda su eventuali decisioni difficili da prendere per rispettare il PSR, Amorim ha risposto: «Questa parte è vera. Ma voglio giocatori come Kobbie e Garnacho. L’obiettivo è migliorare il nostro settore giovanile. Bisogna portare più giocatori in prima squadra. È qualcosa di cui tutti i club in Inghilterra devono approfittare: i giocatori che provengono dalle loro accademie. Per giocare, per sentire la maglia, ma anche per venderli. Quindi il nostro focus è portarne di più. Per il resto, voglio solo prepararmi con entrambi per la prossima partita.»

Resta da vedere se Amorim riuscirà a ottenere ciò che desidera. Secondo alcune fonti, lo United si trova in una situazione difficile con il Psr e potrebbe comunque prima o poi dover sacrificare uno dei due, soprattutto considerando che le trattative per il rinnovo di Mainoo, il cui contratto attuale scade nell’estate del 2027, sarebbero in fase di stallo”.

