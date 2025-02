Lazio, goleada Champions. Pecchia sta accompagnando il Parma in Serie B

Baroni resta a +2 sulla Juventus e aspetta il Napoli sabato prossimo. Il Cagliari è ora al tredicesimo posto e respira

Serie A. La Lazio domina in casa e distrugge il Monz, sempre più destinato alla Serie B con soli 13 punti in 24 partite di campionato. Baroni supera i brianzoli con doppietta di Pedro e gol di Castellanos che aveva fornito anche un assist ad inizio partita. I biancocelesti sono quarti in classifica in attesa di sfidare il Napoli sabato prossimo all’Olimpico (la Juventus avrà l’Inter a Torino ndr). Brutta cera quella del Monza che proprio non riesce a svoltare in questa stagione. È ultimo a sette punti dal quartultimo posto sembrano un’infinità considerando il fatto che sono solo due i successi arrivati in questa stagione, poi 7 pareggi e tutto il resto sconfitte. Fa quasi sorridere pensare che questa squadra ha fermato l’Inter a inizio stagione.

Serie A, la Lazio consolida la Champions: Pecchia verso la B

Oltre al Monza anche il Parma se la passa male e lo diciamo da tempo. Pecchia sta letteralmente accompagnando la sua squadra verso la Serie B. Anche oggi sconfitta a Cagliari per 2-1. La sveglia è arrivata troppo tardi: non è servito a nulla il gol al 79esimo di Leoni, il Cagliari ha fatto tutto nel secondo tempo. Pecchia aveva provato ad inserire Man ma senza successo. Bonny aveva colpito un palo, eppure – strano caso – è stato il Cagliari a passare in vantaggio con autorete di Vogliacco ex Genoa. A raddoppiare ci ha pensato Florinel Coman, nuovo acquisto entrato in campo due minuti prima. Fa tra l’altro un gol bellissimo. I crociati rischiano seriamente la Serie B nonostante un inizio stagione che per il giornalismo italiano era da elevare per la costruzione dal basso e le triangolazioni a centrocampo (sigh).

Diverso il discorso, come detto, per la Lazio. Baroni ha la Juventus alle calcagna: Motta ha vinto 4 volte in meno rispetto ai biancocelesti ma ha solo due punti in meno, perché la Lazio perde più spesso (7 sconfitte contro 1 sola – contro il Napoli – della Juve).

