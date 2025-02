La Lazio ha chiesto Ngonge al Napoli, il club stoppa tutto (Schira)

Il Napoli ferma “il giro degli esterni”. L’arrivo di Ngonge alla Lazio “avrebbe potuto liberare Tchaouna per il Bologna che aveva già sì del ragazzo”

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il Napoli ha stoppato il giro degli esterni che coinvolgeva anche Lazio e Bologna. Il club capitolino ha chiesto Ngonge così da poter girare Tchaouna al Bologna che aveva già l’accordo con il giocatore. Il Napoli ha frenato tutto, per il momento l’esterno rimane a Castel Volturno.

Schira: “Il Napoli stoppa Ngonge”

Scrive Schira su X:

“Rischia di non decollare il giro degli esterni: la Lazio aveva bussato al Napoli per Cyril Ngonge, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum Tchaouna per il Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo. Per ora si registra frenata del Napoli su Ngonge che stoppa tutto“.

Avviata la trattativa col Napoli per un prestito con obbligo di riscatto (Romano)

Cyril Ngonge potrebbe andare alla Lazio con un’operazione definitiva (prestito con obbligo). Ne parla Fabrizio Romano sui suoi account ufficiali, ma è chiaro che Manna non lascerebbe andare il belga a meno di un sostituto già pronto. Sono giorni caldi per la dirigenza. Di seguito quanto si legge sull’account X ufficiale di Fabrizio Romano:

«La Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che il calciatore potrebbe andarsene prima della fine della finestra di mercato».

