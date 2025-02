Ngonge alla Lazio, avviata la trattativa col Napoli per un prestito con obbligo di riscatto (Romano)

Su X: «Il belga potrebbe lasciare in questa finestra, il Napoli è in contatto con diversi esterni»

Cyril Ngonge potrebbe andare alla Lazio con un’operazione definitiva (prestito con obbligo). Ne parla Fabrizio Romano sui suoi account ufficiali, ma è chiaro che Manna non lascerebbe andare il belga a meno di un sostituto già pronto. Sono giorni caldi per la dirigenza.

Ngonge verso la Lazio, il Napoli in contatto con diversi esterni offensivi (Romano)

Di seguito quanto si legge sull’account X ufficiale di Fabrizio Romano:

«La Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngonge potrebbe andarsene prima della fine della finestra di mercato.»

Saint-Maximin lascia il Fenerbahce, accordo totale col Napoli (Sozcu Spor)

Di seguito quanto si legge sul quotidiano turco Sozcu Spor:

“Allan Saint-Maximin, aggregato al Fenerbahçe in prestito dall’Al Ahli per 8 milioni di euro a inizio stagione, si prepara a concludere la sua avventura con la squadra gialloblù. La stella francese, che nelle ultime settimane non è stato in gran forma, ha accettato tutte le condizioni con il Napoli. Maximin, che ha incontrato lo staff tecnico durante l’allenamento mattutino e ha ribadito la sua volontà di andarsene, ha chiesto alla dirigenza di agevolare il trasferimento al Napoli.

Le trattative sono state ritardate a causa di un pagamento anticipato effettuato dal Fenerbahçe all’Al Ahli. La dirigenza è positiva riguardo al trasferimento poiché il giocatore non vuole restare nella squadra. Si prevede che il trasferimento verrà autorizzato dopo il rimborso del pagamento”.

