Comuzzo, per Commisso vale quanto Buongiorno (40 milioni): quasi 2 milioni a presenza in Serie A

Il Corsport: ne ha 23, di cui 19 quest’anno. Congelato il prestito di Rafa Marin che ha la valigia pronta da settimane e oggi partirà per Roma

Il Corriere dello Sport analizza la situazione Comuzzo: il Napoli si è fiondato sul difensore come strategia B dopo i mancati affondi su Garnacho prima e su Adeyemi poi. Non potendo dunque sostituire Kvaratskhelia in modo permanente con un acquisto che pareggi (o che almeno si avvicini) la sua qualità, De Laurentiis e Manna hanno pensato di investire per il futuro in un altro ruolo. Il difensore della Fiorentina ha solo 19 anni ma ha mostrato grandissimi doti in questo inizio di campionato, motivo per cui Commisso starebbe pensando di non lasciarlo già partire in questa finestra, considerandolo un patrimonio vero e proprio del club.

Comuzzo, la Fiorentina fa muro e chiede 40 milioni (CorSport)

Di seguito quanto si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Rocco Commisso s’è messo a difendere il suo difensore. Tradotto: il presidente della Fiorentina sta facendo muro intorno a Pietro Comuzzo, diventato a sorpresa l’obiettivo di mercato più pregiato del Napoli dopo il tramonto delle piste principali per l’attacco. Per il dopo Kvara. Il club ha deciso di rimandare a giugno una successione diciamo più realistica di Khvicha, e così s’è tuffato a capofitto in un’altra operazione provando a cogliere l’occasione per garantire un nuovo pezzo di futuro al reparto difensivo dopo aver già acquistato Buongiorno in estate. Il fatto, però, è che per Comuzzo, 20 anni da compiere il 20 febbraio, 23 presenze in Serie A di cui 19 in questa stagione, la Fiorentina è arrivata a chiedere 40 milioni di euro.

Più o meno il costo di Buongiorno, pagato al Torino 35 milioni più bonus. La città, l’ambiente viola, non ha preso per niente bene l’ipotesi della cessione di Comuzzo, un gioiellino di casa, un altro dopo Kayode, e così Commisso ha frenato sempre più. E ha alzato il prezzo. L’ha blindato. Come a dire: andrà via esclusivamente per un’off erta davvero irrinunciabile. Eppure, il Napoli s’è già spinto molto per Pietro detto il Soldato: 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto, più 5 di bonus. Totale: più o meno 35 milioni. Ieri l’agente di Comuzzo è stato anche avvistato al Viola Park, evidentemente al lavoro per sbloccare la storia.

Nel frattempo, lo stallo dell’operazione Comuzzo ha congelato il prestito di Rafa Marin al Villarreal (un milione di euro fino a giugno): il difensore andaluso ha la valigia chiusa da settimane, è pronto a partire, ha voglia di ritrovare una continuità mai assaporata finora non avendo neanche esordito in Serie A, ma senza un ingresso non c’è un’uscita. E oggi partirà per Roma con la squadra“.

ilnapolista © riproduzione riservata