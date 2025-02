A Viva El Futbol: «Ha ragione ad irritarsi in conferenza. Prendi 75 milioni e acquisti Okafor in prestito: per me è un errore clamoroso non sostituire Kvara ora».

L’ex calciatore Antonio Cassano commenta a Viva El Futbol il calciomercato del Napoli, con l’ultimo acquisto Noah Okafor, preso per sostituire Kvaratskhelia.

Cassano: «Conte sarà avvelenato dal mercato del Napoli, potevano prendere Lookman o Maldini»

Cassano ha commentato:

«Io sono d’accordo su quello che ha detto Conte: o arriva uno che fa la differenza, o è meglio restare così. Non so quale sia la filosofia del Napoli ora, io sono convinto che l’allenatore ha un’idea: con un giocatore di un certo livello, vinci lo scudetto. De Laurentiis dice: “io voglio essere tra le prime 4 per andare in Champions e poi l’anno prossimo ci metto qualche innesto in più”. Già in conferenza qualche giorno fa Conte era irritato perché non era stato preso nessuno, e ha ragione. A febbraio nessuno immaginava che il Napoli fosse primo, senza subire troppe partite, e cosa fai? Prendi 75 milioni da Kvara e acquisti Okafor in prestito. Per me è stata una strategia sbagliata.

Immagino Conte ora cosa stia dicendo ai ragazzi: “noi possiamo andare lì e vincere il campionato”. Allora io dico… hai preso 75 milioni, la clausola rescissoria di Lookman (anche se ora è infortunato) è di 55 milioni… gli dai Raspadori e prendi un calciatore pronto che fa la differenza, conosce la Serie A, e l’Inter deve aver paura. Arrivato a questo punto, poteva prendere Daniel Maldini, che può giocare a sinistra; lo paghi 13 milioni, è giovane e di prospettiva».

Su Roma-Napoli ha aggiunto:

«Napoli in controllo nel primo tempo, la Roma non mi dava impressione che potesse metterli in difficoltà. Dopo il vantaggio, la Roma ha spinto un po’ di più e ha meritato il pareggio. Togli Lukaku, che è al 40-50%, metti Simeone, poi togli Neres e metti Mazzocchi… con tutto il rispetto… diventa un grande problema. Ora Okafor arriva e io vedo complicato che possa cambiare le partite come ha fatto Neres, che ha tolto per un periodo il posto a Kvara. Okafor ha avuto difficoltà, non è male come giocatore, ma al posto del Napoli avrei puntato su un grande giocatore adesso. Un errore clamoroso non prendere un calciatore di alto livello per sostituire Kvara. Secondo me la società ha pensato che arrivare nelle prime 4 fosse un miracolo e l’anno prossimo puoi spendere un tesoretto. Conte sarà avvelenato».

