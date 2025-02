Casemiro: «Dopo l’undicesima Champions, Modric ci disse: “Dobbiamo vincerne altre due. Con questa squadra dobbiamo fare la storia”»

Ad As: «Ancelotti è un allenatore della vecchia scuola che si è modernizzato. Zidane, Tite, Mourinho o Lopetegui mi hanno lasciato il segno»

Casemiro (32 anni) con il Real Madrid ha vinto cinque Champions League, è diventato uno dei giocatori iconici del Real. As lo ha intervistato in occasione di City-Real di Champions.

Casemiro: «Ancelotti è un allenatore vecchia scuola che si è modernizzato»

As a Casemiro: “Siamo nella tana di Pep. Minuto 80. Il City vince 2-1. Come hai vissuto l’ennesima rimonta del Madrid?”

«Per me non è stata una sorpresa. Il Madrid lo fa quasi sempre e tutti conoscono la storia di questa squadra e di cosa è capace. Il Madrid cresce sempre fino alla fine e non si arrende mai. Anche se eravamo sotto per 2-1, sapevo che c’era molto da decidere. E questo è il City e un grande allenatore come Guardiola. Ma lo fecero. Oltretutto il ritorno si giocherà al Bernabéu con un grande risultato dopo il 2-3. Non sarà facile, ma il Bernabéu, in quelle serate di Champions League, è davvero speciale. Auguro ai miei ex compagni di squadra tutta la fortuna del mondo, non solo per la mia rivalità con il City, ma soprattutto per il Madrid. Spero che arrivino agli ottavi».

Cosa ha di speciale il Real da renderla praticamente invincibile in Champions?

«Quando sei dentro e poi esci dal club, come è successo a me, cerchi la risposta più completa a ciò che hai sperimentato. La cosa importante è che il Madrid prepari i giocatori. Il Real Madrid ha sempre una spina dorsale, che sono i valori che ti infondono. Quando sono arrivato, Cristiano, Sergio Ramos, Casillas… erano già lì. Giocatori che avevano un’identità per il club. Poi sono arrivati ​​Casemiro, Modric, Toni… e poi Vini, Fede Valverde, Rodrygo… Si affermano la struttura portante e i valori del club. Il presidente stesso vi trasmette questi valori. Quando arrivi a Madrid la vedi e te ne immergi. Sai chi seguire. Ci sono voluti cinque anni a Vinicius per affermarsi come il grande giocatore che è. Ma il Real Madrid ha saputo prepararlo e ora è un giocatore di livello mondiale».

Perché al Bernabéu succedono sempre cose così magiche e incredibili? La risposta di Casemiro

«È tutto, non solo il campo. Anche la città. Quando arrivi a Madrid sai già che ti troverai nella squadra migliore del mondo. E quando indossi quella maglietta per la prima volta, sai già di appartenere a quel posto. Ci credi perché vedi il tuo sogno diventare realtà. I tifosi del Bernabéu sono i più esigenti del mondo. Stai conducendo e vincendo la partita… e loro ti chiedono di continuare a salire e di cercare di più, di non tornare indietro. La chiave di tutto è che il Madrid è fatto per vincere. Non mi interessa come sia. 1-0 o 5-0. Il Madrid è una città dove vincere. Vittoria, prossima partita. Vinci e punta di nuovo a un’altra vittoria. Non parli di quello precedente. Ti abituano a vincere. Madrid è fatta per questo. Il valore principale e più impegnativo di questo club può essere riassunto in una parola: vincere».

È per questo che il Madrid ha vinto 15 Champions League e molti parlano già della 16ª?

«Voglio raccontarti una cosa che non ho mai spiegato in nessuna intervista finora. Eravamo nello spogliatoio dopo la Champions League a Milano contro l’Atletico, vinta ai rigori. Stavamo festeggiando l’Undicesima e Luka Modric si è avvicinato a noi e ci ha detto, con calma e nel suo spagnolo molto particolare: “Amici, ora dobbiamo vincere altre due Champions League”. Gli abbiamo detto: “Dai Luka, ne abbiamo avuti due quasi di fila da Lisbona”. Lui rispose: “No, no. Con questa grande squadra che abbiamo, dobbiamo approfittarne e fare la storia vincendo almeno altre due coppe di fila”. E abbiamo vinto la dodicesima a Cardiff e la tredicesima a Kiev. Luka lo sapeva. A Madrid vinci la Champions League e il giorno dopo ti dicono: “Vediamo cosa succede l’anno prossimo”. Vinci solo il campionato e niente di speciale, poi ti diranno che mancava la Coppa dei Campioni. Se vinci la Coppa da solo, ti diranno che la stagione è stata un disastro. Questa è Madrid, la domanda è al massimo».

Tre Champions di fila!!

«Che squadra fantastica avevamo. Cristiano, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Carvajal, Toni, Luka, Karim, che poi vinse il Pallone d’Oro, come già Modric… Era una squadra di uomini che imponeva molto rispetto ai rivali. Ecco perché scriviamo la storia».

Casemiro parla di Mbappé:

«Ti dirò una cosa. Mbappé è un giocatore inarrestabile. Il mio primo incontro con lui è avvenuto durante la Champions League a Parigi, al Parco dei Principi. Ci ha fatto di tutto. Abbiamo perso 1-0 con un suo gol, ma è stata una follia. È il tipo di calciatore che passerà alla storia del calcio. Ho parlato con il presidente Florentino Perez e gli ho detto: “Prendilo. È impossibile fermarlo”. Valverde, un giocatore che trascina la squadra e può segnare un’epoca. Dà il massimo in campo. Tra i nuovi centrocampisti, lui è il migliore».

Torniamo a Casemiro. Insieme a Kroos e Modric, ha formato quello che molti considerano il miglior centrocampo nella storia del Real Madrid… e persino del calcio mondiale. Come si sono mescolati bene un brasiliano, un tedesco e un croato.

«È stata una tappa molto bella. Mi fa rizzare i capelli in testa. A noi tre piace giocare a calcio. Non abbiamo parlato molto sul campo. Ci capivamo meglio con un semplice sguardo. Con il passare degli anni i nostri movimenti sono diventati più naturali. Luka e Toni avevano una qualità incredibile, giocare con loro era un piacere e molto facile».

Alcuni sminuiscono Ancelotti dicendo che è solo un gestore del gruppo e che è semplicemente “gentile”:

«Nessuno vince così tanti titoli semplicemente essendo gentile, anche se in realtà lo è. Nutro un affetto immenso per Ancelotti. Per me è tra i primi tre allenatori che ho avuto, insieme a Zidane, ovviamente, e Tite, che è stato l’allenatore del Brasile. Ci sono stati altri allenatori che mi hanno lasciato il segno, come Mourinho o Lopetegui. Ma Ancelotti è un allenatore della vecchia scuola, che non è rimasto ancorato alla vecchia scuola. Carlo si è modernizzato come il calcio. Tattica, preparazione fisica… Ancelotti non è rimasto fedele alle vecchie abitudini. Ha l’intelligenza e la calma di un vecchio allenatore, ma con l’intelligenza dei nuovi. Un mix ideale. Un tecnico incredibile per lui e il suo staff. Con suo figlio, con Francesco… Persone molto valide. Carlo è diverso dagli altri e ha saputo segnare un’epoca. Nel calcio ci sono diversi modi per vincere. Il tiki-taka di Guardiola, l’intensità e la passione vissuta nel calcio di Klopp, la potenza difensiva di Simeone, per il quale nutro molto rispetto… Sono arrivato nel 2013 e a quel tempo i derby erano facili per il Madrid. Il Cholo ha fatto la storia dell’Atleti.

ilnapolista © riproduzione riservata