Vinicius lascerà il Real? Il Ceo del campionato arabo: «Può arrivare da noi, ci lavoriamo da un po’» (Marca)

Sembra che sia l’Al Hilal il club maggiormente coinvolto nelle trattative. Il Real Madrid parlerà a fine stagione col brasiliano, che ha un contratto di altri due anni.

L’Arabia Saudita non molla Vinicius Jr. Come è successo con Ronaldo e Benzema, sono pronti a fare follie per l’ala del Real Madrid, che dovrà prima chiarire con il giocatore se vuole accettare o meno le avances saudita.

Il futuro di Vinicius Jr è ancora un’incognita

Come riportato da Marca:

Omar Mugharbel, Ceo della Saudi Pro League, ha ammesso che l’arrivo di Vinicius può essere realtà e non solo un sogno; ne stanno lavorando da un po’. Anche se il calciatore vorrebbe rimanere in quello che per l’attaccante è il miglior club del mondo e poter continuare a competere per i migliori titoli e riconoscimenti individuali. Mugharbel ha confermato ciò che è stato riportato negli ultimi mesi sul futuro del giocatore del Real. Il club desideroso di avere Vinicius pare sia l’Al Hilal, che non sa come sbarazzarsi di Neymar e del peso economico che sorregge. Vinicius ha un contratto di altri due anni, con una clausola rescissoria da 1 miliardo, i dirigenti blancos per il momento hanno respinto le avances saudita; ma il fatto che il Ceo si sia espresso così apertamente può cambiare le carte in tavola. Il Real ascolterà le richieste del brasiliano, se vorrà restare o accettare l’offerta multimilionaria che il calcio saudita gli sta facendo.

In un post condiviso su Instagram, si può leggere anche una frecciata del brasiliano verso il… Pallone d’Oro e una decisione non digerita benissimo: “Hanno provato e cercano ancora di invalidarmi, di sminuirmi. Ma non sono preparati. Nessuno mi dirà per chi dovrei lottare, come dovrei comportarmi. È arrivata la mia ora. È il momento di dire… sì, sono il miglior giocatore del mondo e ho lottato duramente per questo”.

