Toh, Vlahovic ha un leggero affaticamento muscolare. Intanto circolano nomi di Fullkrug e Kolo Muani

Non si capisce dove cominci il dolore fisico e dove quella che sarebbe una clamorosa cessione di gennaio. Il rapporto sembra logoro

Quando si legge leggero affaticamento muscolare, c’è sempre una strana sensazione. Lo abbiamo letto oggi per Dusan Vlahovic. Non sembra uno dei tanti infortuni che quest’anno hanno falcidiato la Juventus. In questa stagione ne ha dovuti affrontare parecchi. Solo due di questi sono di natura traumatica, gli altri tutti muscoli. Bremer e Cabal hanno già finito la stagione, il ritorno di Milik rimane un’incognita mentre Conceicao è da valutare. A loro si aggiunge quasi certamente Vlahovic. Il serbo ha accusato un affaticamento muscolare, secondo quanto riporta Sky, ed è in dubbio per il derby della Mole. Che si giocherà sabato. E oggi siamo appena a martedì.

Vlahovic è sul mercato?

Vlahovic sta passando un pessimo periodo. Il rapporto con l’allenatore Thiago Motta è fragile, la sostituzione in semifinale di Supercoppa italiana ha fatto discutere parecchio. Per non parlare della sua risatina al gol del Milan. Vlahovic costa tanto e nell’ambiente Juve non lo digeriscono più. Qualche folle ne fa addirittura il capro espiatorio. Il suo contratto scade nel giugno 2026. Ma non si sa mai cosa può capitare a gennaio. Ne abbiamo scritto l’altro giorno sul Napolista.

La trattativa del rinnovo è al momento ferma e le voci di mercato su di lui diventano più frequenti. In particolare quella relativa a un potenziale scambio di mercato con il Paris Saint Germain, che avrebbe come protagonista, insieme all’attuale numero 9 della Juventus, anche Randal Kolo Muani.

Senza dimenticare che Thiago Motta rivorrebbe al suo servizio il suo pupillo Joshua Zirkzee che a Manchester sta trovano non poche difficoltà. L’altro nome dell’ultimo momento è Niclas Fullkrug del West Ham. Il centravanti tedesco può rappresentare una buona occasione di mercato.

Nel mirino di Arsenal e United, ma la Juve vorrebbe cederlo per 65 milioni (CaughtOffside)

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, Arsenal e Manchester United sono interessati ad acquistare Dusan Vlahovic dalla Juventus; il contratto del serbo con il club bianconero scadrà nel 2026. Il portale di calciomercato scrive:

Sembra sempre più probabile che Vlahovic lascerà la Juventus, con Arsenal e Manchester United tra i club che guardano a un potenziale trasferimento. La Juve sta pianificando un incontro sul futuro di Vlahovic a febbraio, con l’aspettativa che fisseranno una richiesta di circa 65 milioni di euro. Arsenal e United sono entrambi ammiratori del giocatore, i due club di Premier League stanno, insieme al Psg, monitorando la situazione. Anche se Vlahovic non è il miglior attaccante del mondo, ha qualità e potrebbe essere un’opzione utile da considerare, anche se forse non a 65 milioni. I Red Devils potrebbero scaricare presto Zirkzee e spianare la strada a un possibile scambio con la Juve. L’Arsenal, nel frattempo, ha bisogno di più attaccanti dopo l’infortunio di Saka e le prestazioni in calo di Havertz e Gabriel Jesus negli ultimi tempi.

