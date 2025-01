Rudi Garcia è il nuovo ct del Belgio

L’accordo tra le parti è stato raggiunto e il contratto è stato firmato ieri sera

Come anticipato nei giorni scorsi da L’Equipe, Rudi Garcia, è da ieri sera ufficialmente il nuovo ct del Belgio. La Federazione ha esonerato Domenico Tedesco è ieri sera sono state firmate le carte per la successione, come scrive Fabrizio Romano su X

🚨🇧🇪 Rudi Garcia signs in as new Belgium national team head coach, agreement done. Contracts have been signed last night. pic.twitter.com/B3Dz5Y0iTe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

A 60 anni, il francese non ha mai guidato una nazionale, ma ha molta esperienza nei club. Ex giocatore del Lille e del Caen in particolare, ha iniziato la sua carriera di allenatore a Corbeil, prima di passare a un primo club professionistico: l’AS Saint-Etienne. Ha poi allenato Digione e Le Mans prima di conoscere alcuni dei momenti migliori della sua carriera, a Lille, dove è riuscito nel doppio campionato, nel 2011, con un certo Eden Hazard nella sua squadra. Lo scorso anno è stato per alcuni mesi alla guida del Napoli con risultati non soddisfacenti, considerando che il presidente De Laurentiis lo ha sostituito con Mazzarri. I rapporti con il presidente azzurro non sono stati dei migliori, come lo stesso Garcia ha avuto modo di dire in un’intervista al media Carré. Leggi anche: Rudi Garcia: «De Laurentiis capisce di cinema, non di calcio. Si immischiava, l’ho messo al suo posto e ho pagato»

L’annuncio arriverà con ogni probabilità alle 13.00 di oggi, come preannuncia un post della Nazionale

