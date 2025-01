Il quotidiano catalano: “In Inghilterra si dice che a Marcus farebbe piacere condividere di nuovo lo spogliatoio con McTominay, ex compagno allo United”

Rashford potrebbe preferire il Napoli al Barcellona di Flick, lì può ritrovare gli stimoli che ha perso (Sport)

Khvicha Kvaratskhelia sta smuovendo il mercato degli attaccanti esterni di tutti i 5 top club europei. L’attaccante del Napoli – promesso ormai al Psg come raccontiamo da giorni – dovrà innanzitutto essere sostituito (si fanno i nomi di Galeno, Zhegrova, oggi del buon 2004 Garnacho). Il quotidiano catalano Sport non nega di un possibile coinvolgimento del Barcellona nel vortice creato dalla cessione del georgiano, poiché il Napoli – per quanto da loro riportato – potrebbe chiedere Rashford al Manchester United, su cui c’erano gli occhi di Flick e dello staff del mercato blaugrana.

Kvaratskhelia al Psg, Rashford al Napoli? (Sport)

Di seguito quanto si legge su Sport:

“Questo movimento di pedine può pregiudicare il Barcellona nei suoi interessi di provocare la cessione di Rashford, protraendola alla fine della stagione. Il Napoli ha infatti pensato all’inglese per renderlo il sostituto di Kvara nei prossimi mesi. L’attaccante può ritrovare nel Sud Italia quegli stimoli che non ha più allo United. Da un lato sarebbe titolare inamovibile della squadra e potrebbe lottare per lo Scudetto. Il Napoli infatti comanda la Serie A, in lotta con Atalanta e Inter.

In Inghilterra inoltre aggiungono che all’inglese farebbe piacere condividere di nuovo la squadra con McTominay, ex compagno allo United anch’egli trasferitosi a Napoli. Il Napoli intanto può avere qualche punto a favore in più rispetto al Barcellona, ma anche dei contro. Quello principale è che la squadra napoletana non partecipa a nessuna competizione europea quest’anno, mentre il Barcellona è ben posizionato in classifica in Champions League. Economicamente parlando, sia il Napoli che il Milan – le due squadre italiane interessate – si muoverebbero con parametri simili a quelli spagnoli.”

