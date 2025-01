Rabiot fa il tutto-campista a Marsiglia, da svincolato di lusso è diventato un leader della squadra (L’Equipe)

De Zerbi gli fa fare anche il difensore centrale. Ha scherzato: «Avremmo bisogno di 4 o 5 come lui, gli ho chiesto se avesse dei fratelli, ma non giocano a calcio».

Adrien Rabiot, da svincolato di lusso fino a pochi mesi fa, è diventato un leader del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Domenica sera hanno vinto 5-1 contro il Le Havre.

Rabiot tutto-campista nel Marsiglia, è ormai un leader del club di De Zerbi

L’Equipe elogia le sue prestazioni da quando è arrivato nel club francese ed è diventato un tutto-campista:

Rabiot è arrivato in punta di piedi a metà settembre, quando non giocava da due mesi e ha confessato di aver bisogno di tempo e partite per ritrovare le sue migliori condizioni fisiche. Ma oggi è in gran forma, e il suo impatto è cresciuto nello stesso momento in cui è tornato a correre come si deve. Non è molto sorprendente vedere Rabiot come leader di una squadra in cui è uno dei più esperti. E non sorprende nemmeno vederlo eseguire le indicazioni di Roberto De Zerbi, venendo dalla Serie A dove si fa molta tattica in allenamento.

«Avremmo bisogno di 4 o 5 Rabiot in campo, gli ho chiesto se avesse dei fratelli, ma purtroppo non giocano a calcio» ha scherzato il tecnico, che ha spostato in campo il centrocampista come una pedina, in base alle esigenze della squadra. Contro il Le Havre ha concluso la partita da difensore centrale. Il suo obiettivo è portare il Marsiglia in alto: «Sono uno che mira ad essere più in alto possibile e cerco di trascinare i miei compagni su quest’idea. Sappiamo che dobbiamo qualificarci in Champions e bisogna continuare a fare punti. In questa seconda parte di stagione tutto può succedere».

ilnapolista © riproduzione riservata