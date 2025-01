Napoli in pressing su Pellegrini, gli azzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto (CorSport)

Gli azzurri vorrebbero rilanciarlo, e intanto il centrocampista della Roma sta chiedendo informazioni al suo grande amico Spinazzola.

Questa sera il derby tra Roma e Lazio potrebbe essere l’ultimo per Lorenzo Pellegrini, che vorrebbe rilanciarsi in una nuova piazza date le difficoltà psicologiche che sta vivendo con la tifoseria giallorossa e che incidono sul suo rendimento in campo. Il Napoli, intanto, osserva, e potrebbe arrivare per il centrocampista un’offerta già nei prossimi giorni.

Pellegrini potrebbe rappresentare un’alternativa a McTominay ma anche ad Anguissa; uno dei suoi punti di forza è proprio la sua duttilità a centrocampo.

Napoli in pressing su Pellegrini, gli azzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna:

Chissà se Ranieri deciderà di impiegarlo nel corso della partita, chissà se Pellegrini avrà l’opportunità di giocare quello che potrebbe essere di fatto il suo ultimo derby della Capitale. La situazione è chiara: Lorenzo soffre in questo momento il peso delle difficoltà della Roma e la tensione con la tifoseria (una parte) e il suo rendimento non è all’altezza delle sue qualità. La situazione inevitabilmente ha attirato l’attenzione degli altri club, soprattutto del Napoli che ha fiutato l’occasione di rilanciare il giocatore in una piazza che vive l’entusiasmo di una squadra nelle prime posizioni della classifica e di una guida importante come quella di Conte.

Adesso il ds azzurro Manna è in pressing sul giocatore per fargli accettare la destinazione. Il Napoli non vuole il prestito secco ma ha la volontà di puntare su di lui nel presente e nel futuro: eventualmente a fine stagione gli azzurri sarebbe pronti a riscattarlo per continuare con lui anche nei prossimi anni. Lorenzo sta chiedendo informazioni sulla squadra al suo grande amico Spinazzola.

