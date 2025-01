Napoli capolista anche nell’utile a bilancio: 63 milioni per plusvalenze e diritti tv

Stacca nettamente secondo e terzo posto della Serie A Lazio e Lecce. In rosso la Juventus con -199 milioni di euro e l’Inter, che però è in miglioramento.

Sono stati resi noti i dati relativi all’andamento a livello economico-finanziario dei club di Serie A nella stagione 2023/24, tra cui il Napoli.

Nella passata stagione era stati sette i club che avevano fatto registrare un utile a bilancio, il dato migliore dal 2019/2020.

Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, il Napoli stacca nettamente le altre squadre di Serie A ed è il club che ha fatto registrare il miglior risultato; l’utile è di poco più di 63 milioni, in particolare per le plusvalenze e i ricavi dai diritti tv.

La Lazio è seconda a 38,5 milioni. Chiude il podio il Lecce, quasi a quota 14 milioni grazie alle plusvalenze.

Tra i club in utile anche Atalanta (11,9 milioni) e Milan (4,1 milioni).

In rosso la Juventus con -199 milioni di euro e il Monza -60 milioni. Tra le big l’Inter è migliorata rispetto alla stagione 2022/23, ora ha un rosso di 35,7 milioni.

Il colpaccio di De Laurentiis col Napoli: conti sistemati e priorità per il bilancio

Scrive Marco Azzi su Repubblica:

Il cartonato di Kvara ai Quartieri è finito in un cassonetto, mentre è passato in secondo piano il colpaccio di De Laurentiis: conti sistemati e priorità per il bilancio, nonostante gli azzurri siano in lotta per lo scudetto. De Laurentiis — che ha vinto uno scudetto cedendo Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian — ha preso confidenza con l’arte del rischio e preferisce avere la “botte” piena, piuttosto che una piazza ubriaca. Per questo nello spazio di pochi mesi il presidente ha accompagnato alla porta Osimhen e Kvaratskhelia.

Tenere i conti in regola è un esercizio virtuoso ed è un toccasana per il successivo potere di acquisto: la stessa filosofia della famiglia Percassi. Tanto meglio se i risultati arrivano lo stesso. Merito anche di due allenatori come Gasperini e Conte, che antepongono l’organizzazione tattica e la disciplina al talento. I top player di Atalanta e Napoli sono loro e lo sanno pure i tifosi.

