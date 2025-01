Premiato come miglior giocatore della Liga di dicembre, ha dichiarato: «Abbiamo iniziato il 2025 molto bene, speriamo di continuare a vincere».

Il 2025 sarà l’anno di Kylian Mbappé? Dopo un inizio per nulla facile al Real Madrid, l’attaccante è stato eletto come Mvp di dicembre in Liga. Nel mese scorso ha segnato 5 gol e ha vinto un trofeo, la Coppa Intercontinentale contro il Pachuca.

Il Real questa sera comincerà la sua cavalcata in Coppa del Re.

Mbappé: «Al Real Madrid bisogna vincere tutto, ora sono in un buon momento»

Mbappé ha rilasciato alcune dichiarazioni (riportate da Le Parisien) sul periodo che sta vivendo con i blancos:

«Come si dice qui, dobbiamo vincere tutto e gareggeremo per farlo. Io e la squadra siamo in un buon momento. Abbiamo iniziato il 2025 molto bene, con una partita difficile che alla fine abbiamo vinto [contro il Valencia 2-1, ndr]. Speriamo di continuare a vincere e giocare bene. Ci sono ancora molte partite da disputare».

Al francese manca ormai solo la Champions League (e il Pallone d’oro) per coronare il suo albo d’oro tra club e nazionale, già a 26 anni.

Scrive l’Équipe:

“Kylian Mbappé continua a difendere i suoi interessi chiedendo al Psg il bonus alla firma (36,6 milioni di euro), gli stipendi (5.750.000 euro al mese corrispondenti ad aprile, maggio e giugno 2024) e i bonus etici (500.000 euro mensili nello stesso periodo), per un totale di 55,4 milioni euro. Cifre non pagate dal club parigino, furioso per la sua partenza al Real Madrid alla fine della scorsa stagione. L’avvocato del capitano della squadra francese, ha inviato due lettere alla Fff. Nella prima, per conto del suo assistito, ha deferito il caso alla commissione d’appello superiore della Federazione in merito alla controversia tra il giocatore e la sua ex società. L’entourage di Mbappé contesta la decisione della commissione disciplinare della Lfp dell’11 dicembre 2024 che non ha voluto occuparsi del caso ed eventualmente sanzionare il Psg perché il club parigino si è rivolto, all’ultimo momento, al tribunale giudiziario di Parigi“.

