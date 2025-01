Luis Enrique: «Sono contento della mia rosa. È molto difficile migliorare questa squadra»

In conferenza: «Luis Campos è pronto a migliorare la squadra in tutte le posizioni. Questa finestra di mercato di gennaio difficile perché i giocatori a disposizione sono pochi»

Il prossimo allenatore di Kvaratskhelia, Luis Enrique che in conferenza stampa ha presentato il match del Psg in Coppa di Francia di domani contro l’Espaly. Nessun cenno a Kvaratskhelia secondo quanto riporta l’Equipe, ma lo spagnolo ha parlato comunque del mercato di gennaio.

Luis Enrique: «Luis Campos è pronto a migliorare la squadra in tutte le posizioni»

Come vi state preparando per questo incontro contro l’Espaly?

«Abbiamo un’area di analisi degli avversari quindi abbiamo esaminato questa squadra. È un club di un’altra categoria. È una partita che ci dà un’altra occasione per dimostrare che non esiste una partita in cui rilassarsi quando si gioca contro il Paris Saint-Germain. Questo è quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato e dobbiamo ancora dimostrare che siamo capaci di farlo».

Secondo lei potrebbe esserci turnover contro l’Espaly?

«In questa riflessione dobbiamo includere anche il Saint-Etienne dove abbiamo potuto stabilire un calendario visto che veniamo da un periodo natalizio in cui i giocatori hanno potuto riposarsi. L’obiettivo è arrivare alla partita di Champions League nelle migliori condizioni. Dobbiamo gestire il tempo di gioco in modo che ci sia un turnover per fornire il tempo di gioco che considereremo appropriato per ciascun giocatore».

È questa la partita ideale per dare minuti a Kimpembe?

«È una partita ideale vedere alcuni giocatori, sì. Dopo aver parlato con Presnel, per vedere se è pronto, penso che si senta molto meglio. Nel corso dei mesi ha potuto allenarsi con la squadra, ma è importante condividere le sue sensazioni con il giocatore. E’ pronto ad aiutare la squadra».

Che dire di Skriniar e Kolo Muani?

«Parleremo al gruppo mercoledì mattina. Mi piace che i miei giocatori abbiano queste informazioni per primi, quindi vedremo domani (mercoledì)».

Hai notizie da Marquinhos?

«Non sono preoccupato, il suo infortunio è molto lieve ma non vogliamo correre rischi. Non so quando tornerà, ma non c’è niente di cui preoccuparsi. I medici ci tengono informati. Potrebbe giocare ma non ha molto senso rischiare».

Chi giocherà in porta?

«Questa è una buona domanda. Ci penserò questa sera (martedì). Ho tutte e tre le guardie disponibili, pronte. Ci devo pensare. Le decisioni che prendiamo spesso sono decisioni che non piacciono ai giocatori, ma ho fiducia nei miei portieri».

Come vedi il mercato di gennaio?

«È una finestra di mercato molto diversa da quella estiva che è più aperta. Ma si fanno programmi, che non si realizzano mai perché i giocatori non sono sempre disponibili. Questa finestra di mercato di gennaio è molto difficile. Difficile mirare bene perché i giocatori a disposizione sono pochi. Ma sono contento della mia rosa, ripeto, devo sfruttarla al meglio. Dobbiamo restare aperti, Luis Campos è pronto a migliorare la squadra in tutte le posizioni. È molto difficile migliorare questa squadra».

Sei qui da un anno e mezzo, a che punto sei con il tuo processo?

«Non so quanto durerà questo processo. Lo sai?».

Dieci anni…

«(ride) Spero! Se guardi i miei club precedenti, non sono rimasto più di quattro anni perché avevo bisogno di ricaricare le batterie. Ma qui è diverso, è un progetto diverso. Mi trovo bene qui e cerco di vivere il momento, cerco di migliorare la squadra con giocatori giovani per i quali progetto molto lontano. Vorrei sviluppare questo progetto ma non sono un principiante. So come va. Devi essere al meglio ogni giorno per durare, e questo ti sfinisce. Non solo io, ma anche la società e i tifosi».

