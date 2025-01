Lazio-Real Sociedad, una settantina di tifosi spagnoli aggrediti a Roma: nove feriti, due gravi (CorSera)

Gli spagnoli sono stati picchiati e accoltellati nella notte presso il Finnegan Irish Pub. La polizia indaga se l’aggressione fosse stata pianificata da tempo.

Per il match tra Lazio e Real Sociedad ci sono stati nella notte scontri tra le due tifoserie a Roma. I feriti sono tutti spagnoli, si indaga se l’agguato fosse già programmato da tempo.

Lazio-Real Sociedad, una settantina di tifosi spagnoli aggrediti a Roma, tra cui nove feriti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma:

Nove feriti, uno dei quali ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alcuni fermati, il centro di Roma nell’anno del Giubileo messo a ferro e fuoco da gruppi di ultrà incappucciati, come mostrano i video pubblicati sui social. Residenti del rione Monti terrorizzati, lancio di petardi e fumogeni. Un assalto nella tarda serata nel Finnegan Irish Pub da parte di un’ottantina di teppisti contro una settantina di tifosi spagnoli del Real Sociedad in trasferta nella Capitale. Gli spagnoli sono stati picchiati, accoltellati, oggetto di lanci di sedie e tavolini. Per la polizia a scatenare la zuffa sono stati proprio i supporter biancocelesti legati alle frange più estremiste del tifo laziale, ma non si esclude la presenza anche di altre persone. Gli agenti hanno sequestrato un arsenale composto da armi improprie.

Tra i feriti, due in codice rosso, gli altri in codice giallo. Si indaga per capire, come sembra, se l’agguato a Roma fosse stato pianificato da tempo vista la rivalità, anche politica, tra i sostenitori della squadra basca e quelli della Lazio, ma anche di alcune frange del tifo romanista. Al vaglio anche precedenti scontri che si sono verificati in Spagna tra i baschi e la tifoseria della Roma: ottavi di finale di Europa League, 16 marzo 2023. Gli ultrà di San Sebastian assaltarono i pullman romanisti.

ilnapolista © riproduzione riservata