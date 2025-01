La prima scelta di Conte era De Vrij, l’olandese sondato a dicembre ha detto no (Tuttosport)

Ha detto di non considerare l’opzione azzurra e da lì il club ha virato su Danilo della Juventus. Anche la Saudi Pro League ha provato a convincere l’olandese

Tuttosport fa un rivelazione sul mercato del Napoli. Già a dicembre Conte aveva espresso al sua preferenza sul difensore da prendere sul mercato. Era De Vrij, difensore dell’Inter, su cui il Napoli ha fatto un sondaggio. L’olandese ha respinto al mittente la proposta, da lì poi il club azzurro si diretto su Danilo della Juventus.

Dopo il no di De Vrij, il Napoli ha virato su Danilo

Il difensore centrale olandese, si legge su Tuttosport, “veniva considerato alla stregua di un insostituibile dal tecnico leccese. Una stima profonda che aveva indotto il Napoli a sondare il terreno a dicembre per completare la propria batteria di centrali, trovando però la porta chiusa. L’Inter, infatti, intende puntare ancora sull’ex laziale. Motivo per cui De Vrij non ha voluto prendere in considerazione l’opzione napoletana, con gli azzurri che hanno virato con decisione sullo juventino Danilo“.

Il Napoli opererà nel calciomercato di gennaio affinché la squadra sia più competitiva per affrontare la seconda parte di stagione. Le priorità del club allenato da Conte rimangono in difesa (Danilo in pole) e a centrocampo, dove andrà trovato un sostituto di Folorunsho, prossimo ad approdare alla Fiorentina già nelle prossime ore. Questi i ruoli maggiormente richiesti dal tecnico. Sul mercato del Napoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha spiegato:

«Comanda Conte. Aspetta Danilo, è l’identikit che deve aggiungere personalità e leadership e sa operare tutti e quattro i ruoli della difesa. Si aspetta che definisca lui l’uscita dalla Juventus, l’auspicio è che possa arrivare subito a gennaio perché c’è un’emergenza, sebbene ho visto Buongiorno che vuole tornare quanto prima, ma bisogna pazientare. Per Rafa Marin c’è la volontà di trovare minutaggio altrove: il Como è fortemente interessato, ma c’è anche il Villarreal. Ci sono altre soluzioni oltre a Danilo, ma è lui la priorità. E’ consapevole Danilo di quanta stima ci sia a Napoli nei suoi confronti, c’è un coinvolgimento da parte sua. Ci sarebbe un contratto da almeno 18 mesi. Per la mezz’ala il profilo porta a un under, Fazzini il Napoli sta provando a capire se può diventare più di un’idea, anche se c’è la Lazio avanti. Folorunsho è praticamente in uscita. Si vuole rendere possibili le richieste di Conte per preservare per quantità e qualità la squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata