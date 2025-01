Juventus su Kolo Muani, può arrivare come vice Vlahovic o insieme a Zirkzee (La Stampa)

Se il serbo dovesse lasciare il club, si potrebbe puntare a un doppio colpo in attacco. I bianconeri studiano anche un ipotetico scambio tra il francese e Vlahovic.

La Juventus vorrebbe attuare una rivoluzione per quanto riguarda il centravanti. Spunta il nome di Kolo Muani, in uscita dal Psg, e si continua a monitorare la situazione legata a Joshua Zirkzee; l’ex Bologna, approdato in estate al Manchester United, non trova lo spazio che desiderava. Tutto, però, dipenderà anche dal futuro di Dusan Vlahovic.

La Juventus studia il doppio colpo Kolo Muani-Zirkzee in caso di addio di Vlahovic

Come riportato da La Stampa:

In attacco la Juve potrebbe vivere l’ennesima rivoluzione e tutto ruota intorno alla figura di Vlahovic, sempre che si verifichino le condizioni giuste per una sua partenza. Sul tavolo incide un contratto da 12 milioni netti fino al 2026, per evitare una minusvalenza servirebbero circa 30 milioni. E l’intreccio col Psg può cambiare senso a tutto il mercato internazionale: c’è Randal Kolo Muani in fuga da Parigi, con la Juve da settimane in piena corsa per approfittarne; l’ipotesi di uno scambio con Vlahovic è in fase di studio. Ma i bianconeri pensano al francese anche in caso di partenza del serbo, il telefono del suo agente ha ricominciato a squillare per i club inglesi.

Zirkzee vorrebbe già tornare in Italia, mettendo la Juve del suo mentore Thiago Motta in pole. I bianconeri possono spingere per un prestito senza obbligo di riscatto, anche se lo United vuole garanzie per i 42,5 milioni spesi quest’estate. Se dovesse sbloccarsi l’uscita di Vlahovic, la Juve potrebbe tentare addirittura il doppio colpo, mantenendo sempre i due attaccanti in cima alla lista.

ilnapolista © riproduzione riservata