Il tecnico blaugrana: «Dopo lo 0-4 a Madrid, ora vogliamo ripeterci. La squadra è più importante dei singoli giocatori».

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Real Madrid.

Flick: «Dobbiamo essere più forti di tutto ciò che si dice sul Barça, Olmo è pronto per giocare»

Cosa significherebbe vincere questo trofeo?

«La prima cosa, dobbiamo giocare 90 minuti e giocare molto bene. Siamo contro una delle migliori squadre del mondo. Ma siamo capaci di giocarcela. Abbiamo commesso molti errori contro l’Atletico Bilbao e dobbiamo ridurli».

Olmo è pronto fisicamente e mentalmente?

«Sì, certo. È molto felice di avere l’opportunità di giocare».

Chi sceglierà come portiere domani?

«Non parlo mai dell’undici di partenza in anteprima. Szceszny ha fatto una buona partita e Iñaki ha fatto una grande prima parte della stagione. Sono professionisti. Devono essere puntuali, è la terza volta che succede e non ho avuto altra scelta di escludere Iñaki Peña».

Quanto è importante questa partita?

«Alla fine, dobbiamo fare il nostro lavoro. Gli allenatori devono preparare la squadra. Naturalmente, per tutti, il Clasico è una grande cosa. Ora in Supercoppa è una cosa fantastica. Può darci più fiducia e sarebbe una grande vittoria per il club».

Araújo:

«Ci sono sempre state voci da quando sono qui. Ronald viene da un duro infortunio e dobbiamo prenderci cura di lui. È tornato e si sta comportando in modo molto professionale. Non è compito mio parlare di mercato, ma lo voglio nella mia squadra. E’ uno dei migliori in difesa».

Ancelotti ha parlato del fuorigioco. La tattica è tornata a correre rischi?

«E’ il nostro stile. Abbiamo fatto molto bene all’inizio della stagione».

Come avete superato il caos intorno a Olmo e Pau Victor?

«Se si rincorrono molte voci fuori, dobbiamo essere più forti. E’ una grande stagione per noi, è molto bello imparare da ogni partita».

Lo 0-4 a Madrid è uno dei tuoi ricordi più belli? Essere uniti sarà la chiave?

«Certo, è così che vogliamo giocare. La squadra è più importante dei giocatori».

Vinicius potrà giocare nonostante la sanzione:

«Non è una mia decisione. Va bene. È bello averlo in Supercoppa. La Supercoppa è diversa da qualsiasi competizione, quindi va bene».

Se il Madrid vince, vi eguaglia nei titoli…

«Non mi interessa. Quello che vogliamo è vincere e sarà una cosa enorme per i tifosi e il club».

ilnapolista © riproduzione riservata