Fiorentina-Napoli 0-3, azzurri spietati e primi in classifica. Rileggi qui la partita.

Azzurri cinici e superiori al Franchi. Il gol di Neres apre la strada nel primo tempo e poi il rigore di Lukaku e la ciliegina di McTominay. Diversi errori dei viola ma bravi gli azzurri a sfruttarli a dovere. Napoli di nuovo solo in testa in attesa dei recuperi delle squadre in Supercoppa

Il Napoli ritorna in campo per la diciannovesima giornata di Serie A e sfida i viola di Palladino. I toscani tralasciando una flessione nell’ultimo periodo, si sono confermati come una delle squadre sorpresa di questo campionato. Conte per questo incontro si affida a Neres per l’infortunato Politano e all’esperienza di Spinazzola sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Kvara, chiaramente in partita lo spartito cambierà date le caratteristiche del numero trentasette. In palio al Franchi ci sono la vetta solitaria per gli azzurri mentre per i viola c’è un nuovo possibile aggancio alla zona Champions

94′ Finisce così! Vittoria da grande squadra a Firenze 0-3!

92′ Continua il fraseggio azzurro senza preoccupazioni

90′ Quattro minuti di recupero al Franchi

88′ Fuori allora Olivera infortunato e Lobotka, dentro Raspadori e Gilmour

87′ Brutta notizia per il Napoli, Olivera esce fuori dal campo molto dolorante

86′ Dentro Ngonge e Mazzocchi e fuori Neres e Spinazzola

83′ Gestione del possesso degli azzurri, senza fretta dato il corposo vantaggio

80′ Ultimi dieci al Franchi, la partita sembra avere poco da dire ma i padroni di casa non si sono mai disuniti del tutto

74′ Gli azzurri ora hanno spazi clamorosi in ripartenza, possibilità di farne altri

72′ Dentro Simeone al posto di Lukaku

70′ Sottil ci prova da fuori e il pallone sibila il palo alla sinistra di Meret

68′ McTominay realizza il terzo gol! Anguissa ruba palla a Dodo e si invola sulla fascia, palla al centro dove Comuzzo in maniera incredibile nel suo spazzare via serve lo scozzese che deve solo appoggiare in rete

63′ Lukaku serve Neres in corsa in area, ma il brasiliano sciupa un’ottima occasione

60′ Interventi clamorosi di Meret e Rrahmani! Prima il portiere sulla conclusione da distanza ravvicinata di Mandragora e poi del difensore sul tap-in provato da Beltran ad un metro dalla porta

58′ Primi cambi per Palladino, dentro Colpani e Gosens

55′ Lukaku perfetto dal dischetto, palla da una parte e De Gea dall’altra

53′ Ingenuità di Moreno clamorosa! Prende palla ad Anguissa ma spazza male ed è costretto a far fallo in area di rigore!

52′ Neres aveva proposto un bel filtrante in area viola, McTominay anticipa Lukaku e spara fuori

51′ Inizio non dello stesso livello del primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo

47′ Finisce il primo tempo a Firenze

42′ Pochi minuti più recupero di un primo tempo molto avvincente al Franchi

38′ Altro tentativo dalla distanza di Mandragora ma Meret risponde presente. Fase molto complessa per gli azzurri, c’è da tenere botta in questi minuti in cui i viola sono indemoniati

35′ Aveva pareggiato Kean sfruttando un buco della difesa del Napoli, ma poi il gol viene annullato per un controllo di braccio dell’italiano stesso. Tocco di braccio molto dubbio

32′ Risposta di nervi della viola, e fallo su Rrahmani a fermare il gioco

29′ Neres porta avanti gli azzurri! Il brasiliano parte da lontanissimo, poi sfrutta la sponda di Lukaku e si insinua in area e sorprende De Gea sul primo palo. Gol stupendo!

26′ Neres prova dalla distanza, molto scoordinato il brasiliano in questa occasione e la palla finisce altissima

23′ Azzurri che spingono molto dal lato di Spinazzola, l’italiano è molto in palla

18′ Spinazzola aveva saltato un uomo sulla sinistra, rientra e calcia ma De Gea è molto attento

14′ Avevano segnato gli azzurri con Olivera e un’azione precisa e lineare sulla sinistra. Ma prima l’uruguagio e poi Lukaku erano in fuorigioco

11′ Primo angolo per gli azzurri

9′ Viola molto aggressivi in fase di recupero, provano a non far ragionare gli azzurri

4′ Subito ritmi alti in questi primi minuti

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Mandragora; Moreno, Beltran, Sottil; Kean all. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola all. Conte

ilnapolista © riproduzione riservata