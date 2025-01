Il Corsport: Dal possibile assalto alla ritirata o forse al rinvio. Guardiola vuole un vice Rodri e l’offerta non sarebbe così alta (60-70 milioni)

Cambiaso al City per una montagna di soldi, una delle più grande bufale di tutti i tempi

In tempi di calciomercato, si sa, tutto è legittimo. Talvolta, però, si oltrepassa il limite. Come nel caso del Manchester City che si sarebbe svenato per acquistare nientepopodimeno che Cambiaso. Alla prova dei fatti, di questa fantomatica offerta non si scorgono tracce. Il City è sì in crisi di identità ma non fino a questo punto. Chissà se anche questa bufala rientra tra le tante corbellerie veicolate dalla Juventus ai giornali che se le sono bevute tutte e hanno raccontato delle mirabilia di questo club che invece la triade Elkann-Giuntoli-Motta sta portando al punto più basso della propria storia (di peggio c’è solo la Serie B post-Calciopoli).

Scrive il Corriere dello Sport:

Dal possibile assalto alla ritirata o forse al rinvio. City-Cambiaso per ora non si fa. I tempi sono stretti, Guardiola continua a privilegiare la priorità di un vice Rodri e l’offerta non sarebbe così alta (60-70 milioni) da far vacillare la Juve e convincerla a cedere l’esterno azzurro. Il Manchester sembra uscito di scena. Giuntoli peraltro dovrebbe sostituire Cambiaso e si sta convincendo sempre di più a orientare il mercato di luglio, quando dovrà completare la rivoluzione alla Continassa. Così raccontano gli acquisti in prestito secco (Kolo Muani e Renato Veiga) oltre ad Alberto Costa per tamponare l’emergenza e sostituire Bremer, Cabal e Danilo, il cui contratto è stato risolto.

In Inghilterra molto cauti sul City che si svena per Cambiaso

È strana questa notizia di mercato che accredita il City sbavante per Cambiaso, pronto a follie. Addirittura pronto a versare 60-65 milioni con la Juventus che rilancia a 80. Sarebbe stato un cinepanettone meraviglioso. La Juve fa sapere attraverso vari canali che il prezzo di Cambiaso è di 80 milioni.

Ben Jacobs, esperto di calciomercato inglese, scrive su X che:

Cambiaso è nei radar del Manchester City ma non c’è alcun accordo in fase avanzata. Non c’è garanzia che succeda qualcosa questo mese. Forse in estate. Da tenere d’occhio.

Manchester City do have Juventus full-back Andrea Cambiaso on their radar but a deal is not currently that advanced. No guarantee anything happens this month. Could also be one for summer 2025. One to watch.🇮🇹 pic.twitter.com/LKzlQWYWyi — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 16, 2025

