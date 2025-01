Il tecnico dello United commenta l’obiettivo di mercato degli azzurri: «Deve imparare a entrare meglio dentro al campo. A volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni».

Alla vigilia della sfida contro il Southampton di Premier League, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato di Alejandro Garnacho. L’ala argentina è un obiettivo del Napoli per il mercato invernale; gli azzurri devono infatti sostituire Kvaratskhelia, che nelle prossime ore firmerà con il Psg.

Amorim “avvisa” il Napoli: «Garnacho deve migliorare in fase difensiva»

Amorim ha dichiarato:

«Garnacho ha talento, è chiaro, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato. Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra per raggiungere la porta avversaria. Ma in allenamento sta migliorando. Nell’ultima partita è stato titolare, vedremo per la prossima».

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa capire che la pista Garnacho è molto complessa. Lo United spara cifre che al momento sono fuori portata per il Napoli alla ricerca di un uomo che possa sostituire Kvaratskhelia.

Scrive la Gazzetta:

Sostituire un totem sa di impresa e a Conte va consegnato il talento, lo charme di una piccola stella. Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà.

