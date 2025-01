A Viva El Futbol: «Conte è riuscito a cambiare il Napoli con degli uomini diversi e con la sua totale leadership. Se Kvara non ritrova entusiasmo, è meglio venderlo e lasciar posto a Chiesa».

Lele Adani a Viva El Futbol ha commentato la vittoria del Napoli 3-0 contro la Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione di David Neres e Romelu Lukaku.

Adani: «In Neres e Lukaku rivedo Kvaratskhelia e Osimhen ai tempi di Spalletti»

Di seguito, le sue dichiarazioni:

«Il Napoli ha fatto una gran partita, la Fiorentina sta perdendo qualche colpo. Con Spalletti c’erano Kvara e Osimhen, ora ci sono Neres e Lukaku. Conte è riuscito a cambiare il Napoli con degli uomini diversi, ma soprattutto con la sua totale leadership; l’aveva anche Spalletti. Sono due allenatori diversi, ma con il loro carisma arrivano ai giocatori. La catena di destra del Napoli mi ha impressionato, con Di Lorenzo, Anguissa e Neres e Lukaku chiudeva il quadrilatero. Di Lorenzo faceva abbassare il mediano avversario e Neres col controllo a mezza luna, il brasiliano faceva aprire Anguissa, mettendo in difficoltà i mediani della Fiorentina e liberando Lukaku. L’allenatore ha costruito le rotazioni per far accentrare Neres con Parisi che non riesce a stargli dietro.

In Neres-Lukaku ho visto quello che fu Kvara-Osimhen. Il Napoli ha altre 19 partite, le altre devono capire se riusciranno a contenerlo. Lukaku è già decisivo così com’è, per Kvara il discorso del contratto incide nella costruzione; fa cose più basiche rispetto a una volta, ma non le fa con sofferenza. Se a marzo torna l’entusiasmo, il Napoli rifarà la Supercoppa l’anno prossimo. Tuttavia, se non si va d’accordo con i principi dell’allenatore, allora è meglio vendere Kvara e lasciare spazio a un ipotetico ritorno in Italia di Chiesa».

ilnapolista © riproduzione riservata