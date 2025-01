A Viva El Futbol: «Con Conte tutti fanno quello che lui vuole. A Kvara a volte devi lasciare un po’ di libertà e potrebbe questo essere un problema».

Nel podcast di YouTube Viva El Futbol, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato la prestazione del Napoli contro la Fiorentina; gli azzurri hanno vinto 3-0. Si è concentrato principalmente sul tridente d’attacco e l’assenza di Kvaratskhelia, ma ha parlato anche di Juan Jesus e Spinazzola, che sembravano essere più fuori che dentro il progetto di Antonio Conte fino a pochi giorni fa.

Cassano: «Penso che Conte sia stato da un lato contento che Kvaratskhelia si fosse infortunato»

«Ho visto un allenatore [Conte] che sa quello che fa e soprattutto ha fatto capire alla propria squadra che, ascoltandolo, possono raggiungere ciò che vogliono. Penso che fino a marzo-aprile il Napoli sarà incollata alle altre squadre per lo scudetto e, quando hai Conte alle calcagna, ti rompe i co****ni. Gli altri club devono avere paura. A Firenze ha fatto giocare Neres, migliore in campo, Lukaku fa fatica ma tiene palla. In difesa, bisogna dar merito a Conte per Juan Jesus, hanno vinto tutte le partite da quando c’è lui; non si lamenta mai, da quando è entrato in un mese ha fatto ottime prestazioni. Hanno subito solo un gol. Spinazzola era titolare nonostante si dicesse fosse in uscita. Sono convinto che Conte sia da un lato contento che Kvara non ci sia; per me il georgiano e Lobotka sono i più forti del Napoli. Ma per l’idea che ha Conte, da ciò che vedo da fuori, tutti fanno quello che l’allenatore vuole. A Kvara a volte devi lasciare un po’ di libertà e potrebbe essere un problema per il tecnico. Lukaku deve fare di più e Kvara tornare a fare quello che faceva con Spalletti».

«È un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione. Lo scorso anno avete visto tutti il Napoli, ha avuto una stagione particolare. Poi è arrivato un grande allenatore come Conte: lui fa le sue prestazioni, può migliorare ancora e speriamo ci riesca con Conte. Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli. Penso stia bene e vedremo come andrà: la cosa importante è che lui faccia bene e che il Napoli vinca le partite.»

ilnapolista © riproduzione riservata