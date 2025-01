A Viva El Futbol: «Alcuni nomi erano inaccessibili come Lookman, il primo in lista era Garnacho anche perché è destro».

A Viva El Futbol Lele Adani ha parlato delle alternative che sta sondando il Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, come Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi.

Adani: «Adeyemi ha giocato una finale di Champions, sa usare entrambi i piedi e fa frullare le gambe»

Il commentatore ed ex calciatore ha dichiarato:

«Alcuni nomi erano inaccessibili, non sul mercato come Lookman, il primo nome era Garnacho anche perché è destro. Loro potevano essere utili per rientrare in certi parametri d’ingaggio. Adeyemi usa anche il destro, ma è mancino, ovviamente piace perché è giovane, fa frullare le gambe, ha il corto ed il lungo, ha velocità nello stretto e sul lungo ed è uno che ha fatto già finale di Champions».

«Perdi il più forte e metti chi? Conte non lo accontenti con Ndoye», Adani a Viva El Futbol

Le parole di Adani su Kvaratskhelia:

«A un certo punto il tempo degli onori finisce. Conte non ce l’ha con il ragazzo perché ne ha apprezzato i sacrifici, anche a fare un lavoro un po’ diverso. A un certo punto l’entourage ha detto “è finito il tempo degli onori”. Tempo scaduto. Mi dispiace, mi danno 75. Conte non è riuscito a incidere, gli ha parlato anche diretto. Secondo me Kvara si è impegnato tanto, non al massimo. Però Conte non lo accontenti con Ndoye. Va bene adesso, perché Conte dirà “io non mollo un campione. 75 milioni entrano? vanno spesi 75 milioni”. La squadra va rinforzata perdendo Kvara, non va indebolita. Tu perdi il più forte e metti chi?».

