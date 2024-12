A Tyc Sports: «Mi diceva: “Se te ne vai, lasci qui i bambini”. Avevo anche lasciato il lavoro perché non gli piaceva che lavorassi; il tradimento non è stata solo la storia di una notte».

Intervenuta a Tyc Sports, Wanda Nara è tornata nuovamente a parlare di Mauro Icardi e della loro separazione.

Wanda Nara: «Icardi mi ha nascosto i documenti per non farmi tornare in Argentina»

L’imprenditrice spiega:

«Si stanno dicendo molte cose… La verità è che a causa di una situazione (un tradimento di Icardi, ndr), abbiamo cercato di superarla come coppia, ma c’erano molte situazioni difficili da gestire. Prima di questa situazione, ero sempre con lui e con i miei figli, avevo anche lasciato il mio lavoro perché non gli piaceva che lavorassi. Impulsivamente, ho lasciato Parigi per la mia casa a Milano. Ho trovato chat, foto, ho i fogli delle prenotazioni in hotel, ho le email, i pagamenti effettuati… Non è stata una storia durata solo una notte, ho trovato diverse chat, foto, video… anche io ho avuto una conversazione con lei (l’amante, ndr), abbiamo parlato dei nostri mariti e dei nostri figli.

Successivamente, ho deciso che volevo tornare in Argentina per lavorare e avere la libertà che non avevo. Mi sono ribellata. Ma a volte lui mi diceva: “Se te ne vai, lasci qui i bambini”. Una volta mi ha nascosto i documenti pur di non farmi andare via. Ci sono state molte situazioni del genere».

L’attaccante del Galatasaray è stato denunciato per violenza di genere

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per violenza di genere. Lo ha annunciato il programma di América TV “Los Angeles de la Mañana”. “Quello che sentirete è serio. C’è una denuncia contro Mauro Icardi da parte di Wanda Nara“, ha detto il giornalista Ángel Brito. “Non è che fosse stufa, è una cosa grave”.

“È andata a trovare le sue figlie – è la versione del programma tv – Era tardi e le figlie e i figli di Wanda dormivano. Wanda e Mauro hanno avuto una forte discussione in cui lui non voleva che lei se ne andasse. E dato che erano in una stanza, l’unico modo di non lasciarti uscire significa intromettersi o nascondere la chiave o altro, e una situazione del genere si è verificata tra loro due. Poi lei ha preso le sue cose, è riuscita a scappare e se n’è andata”.

