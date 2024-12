Valencia-Real Madrid, per il recupero del 2 gennaio serve l’ok del sindacato calciatori

Valencia e Real Madrid hanno appreso la data del recupero della sfida del Mestalla (dodicesima giornata) rinviata a causa dei disastri provocati dalla DANA. Sarà la prima partita nel 2025 in Spagna e si giocherà giovedì 2 gennaio alle 20:00. Il giudice della competizione ha deciso di accogliere la richiesta del Valencia, mentre il Real Madrid avrebbe preferito che questa partita si giocasse il 5 gennaio, anticipando le partite di Copa del Rey previste per il weekend. Secondo quanto riporta As tale data non è possibile perché per contratto i giocatori hanno diritto alle vacanze e, prima, il sindacato AFE, che non si è ancora pronunciato, deve dare il via libera.

“Secondo l’accordo firmato poco più di un anno fa dal sindacato dei calciatori AFE e LaLiga, non ci saranno incontri di calcio professionistico in Spagna dal 23 dicembre al 2 gennaio compreso.

Il sindacato è sempre stato sensibile quando si tratta di venire incontro alle complessità del calendario e sicuramente finirà per accettare questa nuova data. Ma la sua approvazione non è ancora stata data perché sono incorso colloqui con i giocatori del Real Madrid e del Valencia per vedere se sono d’accordo e che accettano di tagliare le loro vacanze di Natal”e.