Razzismo, supplemento d’indagine sui cori uditi da Maignan a Verona

Il giudice sportivo ritiene “necessario acquisire ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori di discriminazione razziale”

Il giudice sportivo ha deciso di vederci chiaro nella segnalazione di Maignan a Verona sui cori razzisti. Il portiere al termine della partita Verona-Milan si sarebbe lamentato con l’arbitro per non esser intervenuto dopo i cori razzisti uditi durante il match. Il giudice sportivo ha chiesto un supplemento d’indagine alla Procura federale su questi cori razzisti rivolti da alcuni sostenitori del Verona. La Figc ha comunicato delle richiesta del giudice sportivo di un supplemento di indagine per capire meglio i fatti.

Dopo i cori a Verona il giudice chiede un supplemento d’indagine

Il comunicato del giudice sportivo:

“Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori di discriminazione razziale, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera“.

Verona-Milan, Maignan si sarebbe lamentato con l’arbitro per degli insulti razzisti (Repubblica)

Repubblica riporta di possibili insulti razzisti ai danni di Maignan, portiere del Milan, nei minuti finali della partita di ieri sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il quotidiano sottolinea che dalla tribuna non si è avuta percezione ma al fischio finale, il portiere avrebbe protestato con l’arbitro.

Scrive il quotidiano:

Al fischio finale Maignan ha discusso con l’arbitro Marinelli: si sarebbe lamentato per degli insulti razzisti che gli sarebbero arrivati nei minuti finali, quando il Bentegodi rumoreggiava per le perdite di tempo dei rossoneri. Dalla tribuna non se ne è avuta percezione, ma sarebbero partiti anche dei buuu.

Anche il Milan è intervenuto sulla vicenda, all’indomani del match, pubblicando sui propri canali social un messaggio di supporto al proprio portiere. Su X si legge “Stop racism!”

