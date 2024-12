Psg-Lione, Donnarumma fa partire la rissa dopo il gol subito da Mikautadze – VIDEO

Indigesto al portiere il gol del 2-1 del Lione. «Ho riso un po’ e lui l’ha presa un po’ male. Ero felice di fargli un gol», ha spiegato Mikautadze

Domenica il Psg ha battuto al Parco dei Principi il Lione per 3-1. Una partita complessa, sospesa anche per qualche minuto per i cori dei tifosi parigini. La tensione ha raggiunto l’apice quando Mikautadze, attaccante del Lione, ha trafitto Donnarumma segnando il gol del momentaneo 2-1. Poi all’88’, Gonçalo Ramos metterà la partita in ghiaccio segnando il definitivo 3-1 per il Psg.

Ma Donnarumma non ha gradito affatto il gol subito dall’attaccante georgiano. Il portiere italiano ha infatti placcato l’avversario dopo la rete e ha fatto partire una rissa. A spiegare il perché della reazione di Gigio è lo stesso Mikautadze nel post partita.

Comportement exécrable de Donnarumma ! Ce n’est pas normal que Mikautadze soit sanctionné d’un carton jaune alors que le gardien parisien est entièrement responsable. pic.twitter.com/58nb986Vyd — Yassine Khamadj (@footavu) December 16, 2024

Georges Mikautadze spiega il suo alterco con Donnarumma dopo il suo gol:

«Non è niente, non è niente, ho riso un po’ e lui l’ha presa un po’ male. Sono andato a trovarlo e gli ho detto che ero felice di fargli un gol».

Donnarumma aurait-il dû prendre un carton rouge pour son geste sur Mikautadze hier soir ? 👀🟥pic.twitter.com/SK89m9HqXY — BeFootball (@_BeFootball) December 16, 2024

Il contratto di Gigio Donnarumma al Psg scadrà a giugno 2026 e il suo rinnovo è ancora in stand-by, in quanto ci sarebbe dovuto essere un aumento di stipendio in base alle prestazioni, finora incostanti, che la dirigenza del club pare non voglia pagargli. Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

L’estensione del contratto di Gianluigi Donnarumma sembrava essere ben avviata qualche mese fa, ma non è più così. Era a settembre. Da allora, la situazione si è evoluta. Secondo le nostre informazioni, le trattative sono in stand-by dopo la proposta di prolungamento che era stata fatta pochi mesi fa. L’aumento di stipendio annuo incluso nel suo attuale contratto non è in linea con le prestazioni di Donnarumma, ritiene la dirigenza parigina; non intendono aumentargli lo stipendio. Inoltre, Luis Enrique dovrà chiarire la situazione del portiere. Recentemente lo ha messo in competizione con Matvey Safonov e c’è anche Arnau Tenas che scalpita. Le scelte del tecnico saranno quindi importanti nel futuro di Gigio al Psg, come le sue prestazioni.

