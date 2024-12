Per il Telegraph il Chelsea è al momento la squadra migliore della Premier League

Se domenica batte l’Everton sarà primo almeno per un paio d’ore, non succedeva dal 3 dicembre 2021. Arsenal, Liverpool e Manchester City sembrano stanche

Alzi la mano chi aveva detto il Chelsea era un melting pot senza capo né coda. Fiumi di soldi spesi per prendere giocatori da ogni squadra, contratti spalmati da cinque anni in su, una rosa da poco meno di 40 calciatori. Chi sarebbe riuscito a trovare il bandolo della matassa in una situazione così. Per il Telegraph pare che Maresca ci sia riuscito tanto da titolare: “Al momento, il Chelsea è la squadra migliore della Premier League“.

Se il Chelsea batte l’Everton sarà primo almeno per un paio d’ore

“Il Chelsea ha la possibilità di raggiungere la vetta della classifica della Premier League per la prima volta in tre anni, ma Enzo Maresca continua a sostenere che la sua squadra non è in lizza per il titolo“, scrive il quotidiano e spiega anche perché.

“Il Chelsea può andare in testa alla classifica almeno per un paio d’ore, se domenica prossima batterà l’Everton, mentre più tardi nel corso della giornata il Liverpool affronterà il Tottenham Hotspur. È dal 3 dicembre 2021 che i Blues non raggiungono il primo posto“.

Ma secondo Maresca «Non importa quante partite vinceremo, penso che non siamo pronti a competere per il titolo. Uno dei motivi è che le squadre che sanno come competere per vincere il titolo, non subiscono il gol che abbiamo subito noi. Abbiamo subito un gol al 90° minuto (contro il Brentford, ndr) da una rimessa laterale per noi».

Il Telegraph però non si fida:

“Arsenal, Liverpool e Manchester City hanno tutte offerto prestazioni stanche, perdendo punti dopo aver giocato in Champions League. Ma il Chelsea, nonostante l’assenza di diversi giocatori tra cui i difensori Wesley Fofana e Benoît Badiashile, è relativamente fresco. Robert Sánchez dovrebbe essere l’anello debole del Chelsea, l’uomo che costerà alla squadra la possibilità di vincere il titolo, eppure il portiere è stato protagonista di una parata spettacolare su Christian Norgaard (centrocampista del Brentford, ndr), salvando la squadra“.

