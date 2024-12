La forza del “made in Italy” nel Chelsea: dopo il miracolo di Conte, ci riprovano con Maresca (Guardian)

La svolta nel 2016 arrivò quando Conte decise che la squadra doveva adattarsi al suo gioco, proprio come sta facendo ora Maresca

Il Chelsea sta diventando il vero rivale del Liverpool per la corsa al titolo della Premier League. Sono secondi a 31 punti, ma hanno una partita in più rispetto alla capolista, che di punti ne ha 35.

Il Chelsea di Maresca come quello di Conte?

Per i miracoli i Blues si abbonano al “Made in Italy” e c’è la speranza che con Maresca possa accadere quello che è successo con Conte nel 2016. Il Guardian ricorda:

L’ultima volta che il Chelsea vinse la Premier League, il momento chiave della stagione arrivò alla sesta giornata, quando si ritrovarono sotto 3-0 a fine primo tempo con l’Arsenal. Avevano perso in casa contro il Liverpool la settimana precedente e pareggiato a Swansea la settimana prima. Il loro tecnico, Antonio Conte, dopo aver cercato di adattarsi alla squadra, decise che era la squadra a dover adattarsi al suo gioco. Nel secondo tempo passò a una difesa a tre, non subì altri gol in una gara già persa, e da lì nacque la rivoluzione. Il Chelsea vinse le successive 13 partite di campionato e quando qualcuno aveva capito come affrontare il loro 3-4-2-1, con N’Golo Kanté e Nemanja Matić uno scudo apparentemente impenetrabile del centrocampo, era ormai troppo tardi. Nella stagione precedente c’era stato un tracollo con un decimo posto in classifica.

Otto anni dopo, potrebbe accadere di nuovo tutto questo? Il Guardian continua:

Di nuovo il Chelsea ha iniziato male la stagione e ancora una volta, hanno un allenatore che ha portato chiarezza. Anche se hanno la Conference League da giocare, Enzo Maresca ha trasformato la squadra in un ambiente in gran parte privo di pressione, facendo familiarizzare i calciatori col suo stile di gioco. Ogni settimana che passa, Maresca appare una scelta sempre più giusta dalla dirigenza. Il più grande risultato del tecnico finora, forse, è stato quello di analizzare il gran numero di calciatori in rosa e capire quali non si adattavano al suo gioco. Sembra che stia funzionando.

La vittoria per 4-3 sul Tottenham è stata la quarta consecutiva in campionato, ed è arrivata nonostante un paio di scivoloni di Marc Cucurella. Con 35 gol fatti il Chelsea è il miglior attacco della Premier. Ora il Liverpool primo sente maggiore pressione. La storia dice che i Reds dovrebbero vincere il campionato, ma è difficile mantenere il primato per così tanto tempo; per ora c’è grande imprevedibilità su cosa potrebbe accadere e questo significa che Maresca e il suo Chelsea potrebbero essere in corsa per il titolo.

