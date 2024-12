Mondiale per Club, l’Arabia Saudita potrebbe finanziare Dazn per acquistare i diritti tv e aiutare così la Fifa (Times)

L’Arabia Saudita potrebbe “far uscire la Fifa dal vicolo cieco” finanziando Dazn per permettergli di acquistare i diritti della Coppa del Mondo per club

Ormai manca poco all’inizio del Mondiale per Club organizzato dalla Fifa. Giovedì ci saranno i sorteggi a Miami ma, come segnala il Times “coprire i costi di organizzazione del torneo e fornire ai club pagamenti minimi di partecipazione più bonus di prestazione si è rivelata una difficile sfida per la Fifa“.

“Tuttavia, i verbali dell’ultima riunione del consiglio della Fifa rivelano che Infantino, definito dalla Fifa il «presidente fondatore» della Coppa del Mondo per club, ha promesso ai membri che il torneo sarà «autosufficiente»“.

Dazn potrebbe risolvere il problema di Infantino sui diritti tv del Mondiale per Club

«L’obiettivo dell’amministrazione Fifa era di rendere la Coppa del Mondo per club autosostenibile e di ridistribuire i ricavi generati dalla competizione, senza la necessità di ricorrere alle riserve della Fifa», si legge nel verbale.

Tuttavia, scrive, il Times, alla Fifa cercano “800 milioni di dollari (630 milioni di sterline) per i diritti di trasmissione e fino a 1,2 miliardi di dollari (950 milioni di sterline) in vendite di partnership e sponsorizzazioni“. Quella cifra è molto lontana dall’essere raggiunta. L’ex direttore commerciale della Fifa, Simon Thomas, ha dichiarato al New York Times che «c’è una mancanza di fiducia nel mercato nei confronti del torneo».

In uno scenario precario, si fa strada l’ipotesi che porta a Dazn, altra azienda che in questo momento si trova in una situazione rischiosa. “Si ipotizza che la piattaforma di streaming con sede nel Regno Unito Dazn, che ha sviluppato stretti legami con l’Arabia Saudita nell’ultimo anno, potrebbe venire in soccorso della Fifa in termini di partner televisivo. Dazn ha subito enormi perdite negli ultimi anni, tra cui più di 1 miliardo di dollari in perdite operative nel 2022. Tuttavia, invece di pagare per i suoi diritti sportivi, la piattaforma viene pagata per mostrare il calcio e il tennis della Pro League saudita a un pubblico globale“.

Tra Fifa e Dazn c’è l’Arabia Saudita che potrebbe “aiutare a finanziare Dazn per acquistare i diritti della Coppa del Mondo per club”. In questo modo aiuterebbe anche a “far uscire la Fifa dal vicolo cieco“. Al Times però sono arrivate le smentite da Dazn.

