La dieta Fury per Usyk: mezza tonnellata di “leg press”, cinquemila calorie al giorno, erba di grano e spirulina

Sabato in Arabia Saudita c’è l’incontro per il campione indiscusso dei pesi massimi. Il Telegraph racconta il ritiro a Malta del pugile inglese

Tyson Fury ha già perso una volta, con Oleksandr Usyk. Ora c’è la rivincita, per il titolo di campione indiscusso dei pesi massimi, sabato sera in Arabia Saudita. Ma dice che adesso è tutto diverso. Si è allenato in un posto che, dice, “è come una prigione”, a Malta. Lì, ha intrapreso il regime di allenamento più intenso della sua carriera: sessioni di sparring con cinque giovani mancini, che imitavano lo stile di Usyk, nello “shark tanking”, un metodo per restare sul ring a fare sparring contro combattenti freschi che entrano ed escono continuamente. Mica gente qualunque: Kevin Lerena, Zhan Kossobutskiy, Fernely Feliz Jnr, Alexis Barrière e Aleksei Dronov, gli ultimi ancora tre imbattuti.

“Abbiamo iniziato il lavoro di forza presto, prima del ritiro – ha detto al Telegraph il suo allenatore – Ne abbiamo fatti quattro mesi. Un po’ più di volume all’inizio, tre volte a settimana. Ad esempio, c’era un problema alla spalla nell’ultimo ritiro, ma Tyson sta ora raggiungendo nuovi traguardi: leg press da 500 kg e panca piana con un braccio da 50 kg. Abbiamo lavorato su una maggiore forza e su movimenti esplosivi specifici per questo combattimento”.

Una dieta da 5.000 calorie al giorno, sei settimane prima del ritiro, con un apporto calorico più elevato mentre era sottoposto a un allenamento di forza. In ritiro, poi carni magre: tacos di carne macinata di manzo, tortillas di pollo, salmone o agnello ai pasti principali, con uova, formaggio e bagel di pollo per colazione. C’erano spuntini di ciotole di frutta dopo l’allenamento, con riso bianco e pasta bianca per i carboidrati per alimentarlo prima e dopo l’allenamento e per le sessioni di sparring. L’assunzione di proteine ​​elevate è stata progettata per mantenere la sua massa muscolare.

Marriott, il nutrizionista di Fury, ha detto al Telegraph che il suo chef a Riyadh ha ridotto la dieta a 3.500-4.000 calorie al giorno, riducendo le carni rosse nella settimana del combattimento e aumentando l’assunzione di carboidrati. “Il giorno del combattimento cibi efficienti, pasta bianca, riso bianco, niente calorie ad alto contenuto di grassi e un po’ di ‘carne bianca’. Tyson ha iniziato ad abituarsi alle verdure e gli diamo erba di grano e spirulina”.

E poi le vitamine: alte dosi di vitamina D3, alte dosi di vitamina B12, magnesio, potassio, Omega 3 e collagene d’élite.

ilnapolista © riproduzione riservata