McTominay eletto miglior calciatore del 2024 dalla Federcalcio scozzese

Riconoscimento importante per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è stato eletto dalla Federcalcio scozzese il miglior giocatore del 2024. A darne l’annuncio è la stessa federazione con un post su Instagram. Il centrocampista scozzese, in stagione, ha collezionato 16 presenze fra le varie competizioni, campionato e Coppa Italia, realizzando quattro reti e tre assist.

Scott McTominay è intervenuto a Dazn durante il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà a Marassi alle ore 18. Focus del suo intervento gli ultimi risultati della sua squadra e le speranze per il futuro, con un focus sul proprio ruolo lievemente modificato da Conte nelle ultime partite sia in casa che in trasferta. Il Napoli viene da una roboante vittoria a Udine tutta maturata nel secondo tempo, per cui ci si aspetta ancora altrettanta prolificità dall’attacco.

«Marassi sembra un po’ uno stadio inglese come ha detto il mister in conferenza: è vero, ma l’importante oggi è vincere. Il mio ruolo? Sì, oggi partecipo di più alla costruzione di gioco, dipende dalle situazioni. Non importa giocare più avanti o più indietro, in ogni club bisogna capire il proprio ruolo in campo. Il mio obiettivo è comunque lo stesso, creare chance per segnare per me o per i miei compagni, essere efficace e proteggere anche la difesa».

Scott McTominay, a pochi mesi dal suo esaltante arrivo in Italia si è già meritato l’etichetta di acquisto più indovinato del mercato estivo scorso. Repubblica ripercorre le ore del suo arrivo a Napoli e la chiusura della trattativa.

“Era quasi l’ora di pranzo e nella clinica Villa Stuart di Roma stava per concludere le sue visite mediche Marco Brescianini, ormai a un passo dal diventare il successore di Piotr Zielinski. Invece il giocatore del Frosinone fu congedato con tante scuse e poche ore dopo su di lui si era già fiondata l’Atalanta. Passò come uno scippo di Percassi, mentre era stato il ds Manna a cambiare in extremis il suo obiettivo”.

Repubblica continua spiegando che il colpo ha sorpreso anche il presidente del Napoli che non credeva di aver trovato un simile gioiello

“De Laurentiis lo aveva ingaggiato per colmare il vuoto lasciato da Zielinski, invece si ritrova tra le mani il vero erede (per tecnica, forza fisica e passionalità) di un certo Marek Hamsik. Bravura e un pizzico di fortuna: i segreti di un grande colpo. Il “box to box” importato in Italia”.

