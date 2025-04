Sul Bayern si abbattono gli occhi secchi di Inzaghi: dieci infortunati, anche Musiala, forse Harry Kane

Gli spilloni nerazzurri funzionano. In Baviera è un bollettino di guerra: Neuer, Davis, Ito, Upamecano, Pavlovic, Coman. Da valutare Goretzka

Bayern maledetto, dieci tra infortunati e in dubbio contro l’Inter. Inzaghi ha una chance enorme. A Monaco di Baviera deve esserci una strana influenza, cadono giù come mosche. La lista degli infortunati a cui Kompany deve trovare rimedio si allunga e martedì c’è la Champions.

La perdita più grave è Musiala. Il talento tedesco sembrava dovesse saltare solo l’andata contro i nerazzurri. Invece sarà indisponibile per otto settimane, per lui un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo rivedremo quasi sicuramente al Mondiale per Club. E già, per l’Inter e per Inzaghi, questa è una splendida notizia.

La lista degli infortunati del Bayern pare un bollettino di guerra

Ma la dea bendata sembra aver preso in simpatia i nerazzurri. La lista degli infortunati del Bayern pare un bollettino di guerra. Tra gli infortunati anche il fortissimo esterno canadese Alphonso Davies. Il suo è l’infortunio più grave. Il giocatore si è rotto il crociato durante una partita fra Usa e Canada.

Della linea difensiva non rimane quasi nessuno. Ito si è rotto il metatarso del piede destro. Non recupererà nemmeno per il Mondiale per Club. Upamecano fermo a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio salterà sicuramente entrambe le partite contro l’Inter.

Nemmeno Neuer è sopravvissuto alla maledizione. Il suo sembrava un infortunio banale. Un piccolo indurimento al polpaccio. Poi, in allenamento, il problema è diventato più serio. Fermo ormai da un mese si spera possa essere disponibile per il ritorno contro i neroazzurri.

A centrocampo i bavaresi non se la passano meglio. Pavlovic ha contratto la mononucleosi, è fermo per oltre un mese. Da qualche giorno sta lavorando individualmente. Anche lui potrebbe farcela per la gara di ritorno. Da valutare anche le condizioni di Goretzka. Il centrocampista ha dolori alla schiena e proverà a stringere i denti per la gara in programma martedì.

In attacco poi non ne parliamo. Oltre al già citato Musiala, assente anche Coman. Per il francese un’infiammazione al piede. Difficile sia a disposizione contro l’Inter. Kane dopo la partita contro l’Augsburg si è presentato davanti ai giornalisti con un’evidente fasciatura alla caviglia sinistra per una brutta botta presa in partita. Il bomber inglese ha dichiarato: «Speriamo che non sia troppo grave, mi sono slogato la caviglia. Ci sono abituato anche se è un po’ gonfia. Credo sia di poco conto, non sono preoccupato».

