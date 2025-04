Monta la rabbia interista per i cambi di Simone Inzaghi: “allenatore imbarazzante”

Su X diventa Limone. “Dopo anni ancora non legge una partita”. “I tifosi non vedono quanto è scarso Inzaghi”

Monta la rabbia interista per i cambi di Simone Inzaghi (che su X diventa Limone)

Sono scatenati gli interisti su X. Attaccano Inzaghi che come al solito ha dato spettacolo con i suoi cambi. Ha tolto Bastoni a fine primo tempo (ma si era fatto male) e poi i calciatori migliori (come detto a Sky): Calhanoglu, Lautaro e Dimarco. Ma si è fatto rimontare. Anche a Dazn provano a giustificare il tecnico oggi recluso nel gabbiotto. Molti i tweet in cui Inzaghi diventa Limone, non sappiamo perché.

Limone Inzaghi e la sua ossessione per il turnover saranno i colpevoli principali in caso di fallimento in campionato. Come già detto, doveva fare una scelta tra le tre competizioni, ed il campionato era quella piú alla portata di mano. #Inter #Limone — Fin ch’á nd’e (@Smargiasso1975_) April 5, 2025

Guai a criticare Inzaghi altrimenti i 15 enni infoiati si incazzano Allenatore imbarazzante. Un cagasotto clamoroso, imbarazzante e vergognoso. — ⭐️ 20⭐️ (@En1nter) April 5, 2025

Diranno tutta colpa della sfortuna dei pianeti non allineati, dei giocatori e così via!!! Ma non vedono quanto è scarso Inzaghi ennesimo regalo alle concorrenti!!!! — Alfredo Bruno (@AlfredoBruno88) April 5, 2025

Inzaghi continua a fare i cambi che ha pensato 87 ore prima della partita, dopo anni ancora non legge una cazzo di partita. Niente si va con diario degli appunti, ci sono momenti della partita e sul 1 2 non devi togliere un cazzo di nessuno dal campo. — Mario Homer (@homer_mario) April 5, 2025

Mi spiace ma #Inzaghi ha sbagliato tutto: dalla formazione ai cambi.

BASTA mettere in campo titolari che non hanno i 90’ nelle gambe. Li metti l’ultima mezz’ora se serve, soprattutto se poi in campo sei costretto SEMPRE a giocare gli ultimi 30 Continua 👇#parmainter #inter — MexCheFaCose (@MexCheFaCose) April 5, 2025

