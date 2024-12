McTominay: «Partecipo di più alla manovra, ma il mio compito è sempre creare occasioni da gol»

A Dazn: «Proteggo anche la difesa, trovo la posizione in campo in base alle situazioni di gioco. Non importa giocare più dietro o più avanti»

Scott McTominay è intervenuto a Dazn durante il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà a Marassi alle ore 18. Focus del suo intervento gli ultimi risultati della sua squadra e le speranze per il futuro, con un focus sul proprio ruolo lievemente modificato da Conte nelle ultime partite sia in casa che in trasferta. Il Napoli viene da una roboante vittoria a Udine tutta maturata nel secondo tempo, per cui ci si aspetta ancora altrettanta prolificità dall’attacco.

McTominay: «Partecipo di più alla manovra e proteggo la linea difensiva»

Di seguito quanto dichiarato in tv:

«Marassi sembra un po’ uno stadio inglese come ha detto il mister in conferenza: è vero, ma l’importante oggi è vincere. Il mio ruolo? Sì, oggi partecipo di più alla costruzione di gioco, dipende dalle situazioni. Non importa giocare più avanti o più indietro, in ogni club bisogna capire il proprio ruolo in campo. Il mio obiettivo è comunque lo stesso, creare chance per segnare per me o per i miei compagni, essere efficace e proteggere anche la difesa»

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici Vieira e Conte:

Genoa (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

