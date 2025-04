Farris (il secondo di Inzaghi): «Siamo delusi ma non sono i cambi ad aver cambiato la partita»

A Dazn: «Cosa è successo mentalmente? Dovremo analizzarlo con i ragazzi. Credo sia un problema più di energie mentali che fisiche»

Farris (il secondo di Inzaghi): «Siamo deluso ma non sono i cambi ad aver cambiato la partita»

A Dazn dopo Parma-Inter 2-2 parla Farris il secondo di Inzaghi (squalificato)

Cosa è successo mentalmente?

Farris: «Dovremo analizzarlo con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e quando abbiamo allentato la concentrazione, abbiamo rischiato. Poi però la squadra ha ripreso in mano la situazione, segnato due gol. Credo che abbiamo speso energie più mentali che fisiche, venivamo dal derby, da tantissimi impegni. Siamo delusi, non siamo riusciti a trovare energie mentali ma anche fisiche per contenere, non dovevamo concedere situazioni per riaprire la partita. Una volta presi i due gol, infatti ci siamo ributtati in avanti, abbiamo concesso una sola pericolosa ripartenza».

È la 46esima partita stagionale dell’Inter. I cambi, erano necessari?

«Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi. prepariamo partita per partita. Ci sono momenti in cui Lautaro rientra dall’infortunio e non può avere i 90 minuti nelle gambe. Dobbiamo salvaguardare i giocatori, evitare infortuni è molto importante. Non sono i cambi che hanno cambiato la partita Eravamo in controllo. Il Parma da centrocampo in su ha valori importanti».

Approccio del secondo tempo come contro l’Udinese, da squadra poco matura.

«Non è semplice per nessuno a questo punto della stagione. Avete detto voi quante partite abbiamo giocato. Abbiamo pagato qualcosa in passato all’inizio dei secondi tempi. L’input era di non allentare, di ripartire forti. Nei primi dieci minuti non è successo niente, dovevamo essere bravi a far passare la sfuriata del Parma. Comunque restiamo padroni del nostro futuro. Il grande merito di questa squadra è che riesce a concentrarsi partita per partita».

Lascerà scorie questo pareggio?

«Quando ci sono così tante patite, minimi ci vuole un sacchetto di ghiaccio. Pizzico di delusione ma anche tanta fiducia per il futuro. Ci siamo meritati di’ ilare questo nuovo turno di Champions contro il Bayern».

ilnapolista © riproduzione riservata