Lo United perde 3-0 in casa, Rashford neanche in panchina. Neville: «C’è qualcosa che non va con lui»

«Ci sono giocatori che hanno fatto meglio altrove, come Sancho o McTominay. Anche Marcus potrebbe» .Amorim lo aveva elogiato, ma poi non lo convoca. Siamo sicuri sia lui il problema dello United quindi?

A Manchester c’è qualcosa che non va. Mentre il City di Guardiola è lontano anni luce dall’essere la squadra di due anni fa, lo United fatica a riprendersi nonostante il cambio di allenatore. Oggi i Red Devils hanno perso 3-0 in casa contro il Bournemouth, che ha scavalcato il City in classifica e si posiziona al quinto posto; per la squadra di Amorim, invece, non sarà un Natale sereno: sono tredicesimi, a 22 punti, la zona Champions dista 9 punti.

E anche oggi, Marcus Rashford non era né in campo e né in panchina. Ma se la squadra fatica a carburare… siamo sicuri che sia davvero lui uno dei problemi?

Lo United perde 3-0, Rashford fuori rosa: quindi sicuri sia lui il problema?

Gary Neville, ex terzino dei Red Devils, secondo quanto riportato dal Telegraph, ha dichiarato che l’avventura dell’attaccante inglese a Manchester sta per concludersi, aggiungendo:

«Qualcosa sta andando storto per lui. L’assenza di Rashford non è più una sorpresa, ormai è nella norma. Sono tre partite che è fuori rosa. Il suo status attuale può diventare una distrazione per l’allenatore e il punto focale sul quale si concentreranno le conferenze stampa; questo succede quando qualcuno sta per andar via. Ci sono giocatori che hanno lottato per il Manchester United e hanno continuato a fare meglio altrove, come Jadon Sancho al Chelsea, o Scott McTominay al Napoli. Marcus potrebbe pensare che sia la cosa giusta anche per lui».

Amorim aveva dichiarato su Rashford dopo la sconfitta 4-3 con il Tottenham:

«Siamo una squadra migliore con Marcus Rashford e proveremo cose diverse per aiutarlo a tornare al miglior livello che ha mostrato in passato. Questo tipo di club ha bisogno di un grande talento e lui lo è. Crediamo in lui, è un nostro calciatore e nulla potrà cambiare questo».

E chissà perché il calciatore non è stato convocato né per il match contro gli Spurs, né per quello di oggi.

ilnapolista © riproduzione riservata