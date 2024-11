Hamilton, la mossa della Ferrari assume sempre più i contorni di un all-in al buio (Times)

Il Times si chiede se Hamilton è in declino o è questa Mercedes che non va. “La verità probabilmente sta nel mezzo, un talento come il suo non svanisce semplicemente”

Tra Hamilton e la Mercedes tutto procede con professionalità, calma e cordialità. Il prossimo anno l’inglese andrà alla Ferrari e Toto Wolff potrà “istruire” il giovane Kimi Antonelli. Ma tutti sanno che si tratta del gioco delle parti e nessuno ha intenzione di turbare il divorzio in casa Mercedes. Come scrive il Times, Toto Wolff, team principal Mercedes, ha spiegato l’insolito gioco di equilibri.

«Penso che lui e noi come squadra… stiamo andando molto bene e continuiamo a lavorare insieme perché ovviamente mancano ancora tre gare. Ha annunciato che andrà alla Ferrari all’inizio dell’anno e sono molto orgoglioso di come abbiamo mantenuto i rapporti professionali come sono. Ma sapevamo che non sarebbe mai stato facile».

Adesso però mancano le ultime tre gare, è le parti “sono entrate nella fase «non sono io, sei tu» della procedura di divorzio“. Fonti interne alla Mercedes hanno rivelato che “Hamilton è sconcertato dai cambiamenti nelle prestazioni in pista che ritiene non siano correlati alla sua esperienza al simulatore“.

Hamilton non vede l’ora di andare via dalla Mercedes

A San Paolo tre settimane fa, Hamilton ha pensato per un attimo di concludere lì la stagione. «È stato un disastro di fine settimana, ragazzi», ha detto alla radio della squadra dopo aver concluso decimo la gara. «La macchina peggiore di sempre. Grazie per aver contribuito a provare e ottimo lavoro a tutti i ragazzi al pit stop. Se questa è l’ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato fantastico, ma vi sono grato».

Nel corso della stagione, l’inglese “ha persino lasciato intendere che qualcosa, o qualcuno, ha remato contro di lui, oltre alle solite modifiche di configurazione della vettura“. In realtà, nota bene il Times, “non è solo la Mercedes ad aver avuto problemi con le nuove monoposto introdotte nel 2022, ma non si adattano nemmeno allo stile di guida aggressivo di Hamilton. «Ha avuto problemi con tutta questa generazione di auto… ha lavorato sul suo modo di guidare», ha detto Andrew Shovlin, direttore ingegneristico di pista della Mercedes“.

“Compiendo 40 anni a gennaio, in uno sport che è brutale per il corpo e la mente, evidentemente la carriera di Hamilton sta volgendo al termine. Come ha sottolineato in modo controverso Wolff nel libro Inside Mercedes F1: «Mi piace la situazione della partenza di Hamilton. Ci aiuta perché evita il momento in cui dobbiamo dire al pilota più iconico dello sport che vogliamo smettere»“, continua il Times.

“La sua affermazione riassume le diverse posizioni che Mercedes e Hamilton detengono. Il team sta cercando di evidenziare gli aspetti positivi della partenza, portando avanti la gioventù con Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, e sottolineando le qualità di Russell, 26. Hamilton è desideroso di dimostrare che è l’auto il problema, in preparazione del suo canto del cigno Ferrari. La verità sta probabilmente da qualche parte nel mezzo; un talento come quello di Hamilton non svanisce semplicemente, ma né lui né la Mercedes hanno avuto una buona stagione. La mossa della Ferrari del prossimo anno sembra più un all-ine con il passare dei giorni“, la conclusione.

