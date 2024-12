L’Atalanta vince ancora, su De Ketelaere aveva ragione Maldini

Trionfano 3-2 con doppietta del belga ex Milan e gol di Lookman. La Dea scavalca il Napoli in classifica e si porta in vetta.

L’Atalanta torna in testa alla classifica battendo l’Empoli 3-2. Partita non semplice per la Dea, che l’ha ripresa negli ultimi minuti di gara.

La squadra di Gasperini scavalca il Napoli, che ieri si era preso il primo posto con la vittoria contro il Genoa, e si piazza nuovamente capolista a 40 punti; gli azzurri a 38.

L’Atalanta vince 3-2 contro l’Empoli ed è nuovamente capolista della Serie A

Parte subito forte l’Empoli e dopo pochi minuti trova il gol con Colombo; Henderson viene lasciato solo dalla difesa bergamasca e, dalla fascia destra, crossa per il centravanti, che con un tiro nell’area piccola manda fuori tempo Carnesecchi.

Non solo l’Atalanta deve far fronte allo svantaggio subito, ma anche all’infortunio di Retegui, che esce dal campo dopo venti minuti per infortunio muscolare; al suo posto entra Zaniolo.

Al 34esimo con un cross di Zappacosta, sbuca De Ketelaere in area e di testa firma il pareggio; la Dea vicina al raddoppio con Djmisiti, che al 42esimo colpisce il palo. Completa la rimonta nei minuti di recupero del primo tempo con Lookman; il Pallone d’oro africano, con una sponda di Zaniolo, non sbaglia a tu per tu con il portiere Vasquez.

Al 56esimo, dopo un lungo check col Var, viene assegnato un rigore all’Empoli per un contatto tra Djmisiti e Grassi. Dal dischetto va Esposito; l’ex Inter non sbaglia e porta l’Empoli sul 2-2.

L’Atalanta attacca e trova il gol del nuovo vantaggio all’85esimo di nuovo con De Ketelaere, che entra in area scartando i difensori e tira nell’angolino; imparabile per Vasquez. L’ex Milan sembra aver trovato finalmente la sua dimensione da due anni, dopo una stagione buia in rossonero.

